جولة التعادلات.. نقطة بين الاتحاد وفاركو وأخرى لـ كهرباء الإسماعيلية ومودرن

انتهت الجولة الأولى من مرحلة تفادي الهبوط لـ الدوري المصري بـ 6 تعادلات من أصل 7 مباريات.

واختتمت الجولة بتعادل الاتحاد السكندري مع فاركو بنتيجة 1-1 وبنفس النتيجة بين مودرن سبورت وكهرباء الإسماعيلية.

وحقق زد الفوز الوحيد في الجولة الأولى بنتيجة 1-0 على طلائع الجيش، فيما انتهت مباراتين بالتعادل السلبي و4 بالإيجابي.

وفي استاد الإسكندرية انتظر الاتحاد وفاركو حتى الدقيقة 90+5 من أجل هز الشباك لأول مرة.

في الدقيقة 90+5 سجل البديل جون إيبوكا برأسية الهدف الأول لزعيم الثغر لكن فرحة الاتحاد لم تدم سوى دقيقتين.

كريم الطيب أحرز هدف التعادل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء على يسار الحارس منع فريقه من الخسارة.

الاتحاد استمر في المركز الـ 15 برصيد 21 نقطة، فيما ظل فاركو في المركز الـ 20 قبل الأخير برصيد 16 نقطة.

وفي استاد هيئة قناة السويس تقدم كهرباء الإسماعيلية في بداية الشوط الثاني بهدف من محمد السيد "شيكا" من صناعة علي سليمان.

لكن قبل ربع ساعة على نهاية اللقاء أدرك رشاد المتولي التعادل لمودرن سبورت بتسديدة من داخل الـ 18.

التعادل أبقى مودرن سبورت في المركز الـ 13 برصيد 24 نقطة، فيما ظل الكهرباء في المركز الـ 19 برصيد 17 نقطة.