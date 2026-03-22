جولة التعادلات.. نقطة بين الاتحاد وفاركو وأخرى لـ كهرباء الإسماعيلية ومودرن

الأحد، 22 مارس 2026 - 23:04

كتب : FilGoal

انتهت الجولة الأولى من مرحلة تفادي الهبوط لـ الدوري المصري بـ 6 تعادلات من أصل 7 مباريات.

واختتمت الجولة بتعادل الاتحاد السكندري مع فاركو بنتيجة 1-1 وبنفس النتيجة بين مودرن سبورت وكهرباء الإسماعيلية.

وحقق زد الفوز الوحيد في الجولة الأولى بنتيجة 1-0 على طلائع الجيش، فيما انتهت مباراتين بالتعادل السلبي و4 بالإيجابي.

أخبار متعلقة:
زد يكرر انتصاره على طلائع الجيش ويتصدر مرحلة تفادي الهبوط أدهم حامد يقود بتروجت لخطف نقطة من المقاولون العرب الإسماعيلي يعلن تفاصيل إصابة نادر فرج ومدة غيابه تعادل سلبي يحكم بين الإسماعيلي وحرس الحدود

وفي استاد الإسكندرية انتظر الاتحاد وفاركو حتى الدقيقة 90+5 من أجل هز الشباك لأول مرة.

في الدقيقة 90+5 سجل البديل جون إيبوكا برأسية الهدف الأول لزعيم الثغر لكن فرحة الاتحاد لم تدم سوى دقيقتين.

كريم الطيب أحرز هدف التعادل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء على يسار الحارس منع فريقه من الخسارة.

الاتحاد استمر في المركز الـ 15 برصيد 21 نقطة، فيما ظل فاركو في المركز الـ 20 قبل الأخير برصيد 16 نقطة.

وفي استاد هيئة قناة السويس تقدم كهرباء الإسماعيلية في بداية الشوط الثاني بهدف من محمد السيد "شيكا" من صناعة علي سليمان.

لكن قبل ربع ساعة على نهاية اللقاء أدرك رشاد المتولي التعادل لمودرن سبورت بتسديدة من داخل الـ 18.

التعادل أبقى مودرن سبورت في المركز الـ 13 برصيد 24 نقطة، فيما ظل الكهرباء في المركز الـ 19 برصيد 17 نقطة.

نرشح لكم
مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد المصري والقناة الناقلة زد يكرر انتصاره على طلائع الجيش ويتصدر مرحلة تفادي الهبوط عقب اجتماع مطول.. تفاصيل جلسة الخطيب مع ياسين وعبد الحفيظ عقب توديع أبطال إفريقيا بهدف في الدقيقة 122.. معلول يقود الصفاقسي إلى ثمن نهائي كأس تونس مهاجم شباب بلوزداد: المصري خلق لنا صعوبات كبيرة ولكن مدرب شباب بلوزداد: قدمنا مباراة ممتازة أمام المصري.. وهذا إنجاز تاريخي ليسا أشقاء.. من هما محمد علاء وطارق علاء ثنائي منتخب مصر الجديد
متلازمة باريلا وإسبوزيتو مستمرة.. إنتر يواصل نزيف النقاط بالتعادل مع فيورنتينا ساعة | الكرة الأوروبية
ميسي يحطم رقم بيليه في فوز إنتر ميامي على نيويورك سيتي ساعة | أمريكا
أربيلوا: أجواء الدربي هي الأفضل.. وطرد فالفيردي غير مفهوم ساعة | الدوري الإسباني
مران منتخب مصر - تدريبات استشفائية في اليوم الأول استعدادا لإسبانيا والسعودية 2 ساعة | منتخب مصر
فينيسيوس يكسر صيامه ضد أتلتيكو ويحسم الدربي لصالح ريال مدريد 2 ساعة | الدوري الإسباني
أرتيتا: علينا استغلال الروح القتالية لنحظى بشهرين مذهلين 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا: أنا شخصيا بحاجة إلى راحة كبيرة.. ولقب الدوري الإنجليزي في يد أرسنال 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مرموش: إحساس جميل جدا بتحقيق أول بطولة.. وسنرى كيف سننهي الدوري الإنجليزي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
1 خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب 2 إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 3 سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر 4 توروب: أتحمل مسؤولية خروج الأهلي من إفريقيا.. ولن أتحدث عن الشرط الجزائي
