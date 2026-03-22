مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط

الأحد، 22 مارس 2026 - 22:22

كتب : FilGoal

مران الأهلي - توروب

شدد مصدر من الأهلي أن النادي لا يدفع إلا راتب يس توروب المدير الفني الحالي للفريق.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "الأهلي سوى مستحقات مارسيل كولر بالفعل قبل فترة وتوصلنا لتسوية معه حول مستحقاته".

وأضاف "أما خوسيه ريبيرو فلا نرى أنه يحق له الحصول على أموال أخرى لكنه قدم شكوى للاتحاد الدولي (فيفا) وما زالت محل النظر لذلك فالنادي لا يدفع حاليا سوى راتب يس توروب".

وسبق أن أعلن دينو لامبارتي وكيل أعمال مارسيل كولر إنهاء العلاقة التعاقدية بين المدير الفني السويسري مع النادي الأهلي بعد التوصل لاتفاق بالتراضي بين الطرفين. (طالع التفاصيل)

وتولى كولر تدريب الأهلي في 2022 ولمدة 3 مواسم في 159 مباراة وفاز في 106 بالإضافة إلى مباراتين بركلات الترجيح وتعادل 39 وخسر 15 لقاء بالإضافة إلى مباراتين بركلات الترجيح.

وقرر الأهلي الطعن لدى المحكمة الرياضية الدولية "كاس" ضد الحكم الصادر لصالح الإسباني خوسيه ريبيرو. (طالع التفاصيل)

ورحل ريبيرو عن تدريب الأهلي بعد 3 أشهر فقط من تولي المهمة قادما من أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

وقاد ريبيرو الأهلي في 7 مباريات بين الدوري وكأس العالم للأندية، فاز في واحدة فقط، وخسر مرتين، وتعادل 4 مرات في تجربة استمرت 94 يوما فقط.

وبدأ توروب مشواره مع الأهلي في أكتوبر الماضي خلفا لعماد النحاس وتوج بلقب كأس السوبر المصري.

الدنماركي قاد الأهلي في 39 مباراة فاز في 19 وتعادل في 11 وخسر 9.

