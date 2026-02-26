588 ألف دولار.. الأهلي يطعن على الحكم الصادر لـ ريبيرو

الخميس، 26 فبراير 2026 - 14:03

كتب : FilGoal

خوسيه ريبيرو - الأهلي

قرر النادي الأهلي الطعن لدى المحكمة الرياضية الدولية "كاس" ضد الحكم الصادر لصالح الإسباني خوسيه ريبيرو.

ورحل ريبيرو عن تدريب الأهلي بعد أشهر قليلة من توليه المهمة، وخلفه عماد النحاس بشكل مؤقت ثم الدنماركي ييس توروب المدرب الحالي للفريق.

وقال عبدالله شحاتة، المستشار القانوني لقطاع كرة القدم بالنادي الأهلي عبر موقع ناديه الرسمي: "الأهلي سوف يتقدم بطعن أمام المحكمة الرياضية الدولية «كاس» ضد الحكم الصادر من غرفة أوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لصالح الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم تعويض إجمالي 588 ألف دولار شاملة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد 3 شهور".

وأضاف "هذه الخطوة سوف يتم الانتهاء منها بعد 3 أسابيع على الأكثر، عقب تسلم النادي حيثيات القرار الصادر لمصلحة المدرب الإسباني".

وأتم تصريحاته "الحكم ليس نهائيا، وهناك درجات تقاضي أخرى، وسيتم الطعن عليه وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن".

لا يتوفر وصف.

ورحل ريبيرو عن تدريب الأهلي بعد 3 أشهر فقط من تولي المهمة قادما من أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

وقاد ريبيرو الأهلي في 7 مباريات بين الدوري وكأس العالم للأندية، فاز في واحدة فقط، وخسر مرتين، وتعادل 4 مرات.

واستمر مع الفريق الأحمر لمدة 94 يوما.

يذكر أن نادي أيك السويدي أعلن في ناير الماضي تعيين الإسباني خوسيه ريبيرو كمدير فني للفريق.

وأشار النادي إلى أن عقد ريبيرو يمتد حتى ديسمبر 2028.

الأهلي ريبيرو
