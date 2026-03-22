مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول قرار النادي تجاه صبحي بعد طرده أمام أوتوهو

الأحد، 22 مارس 2026 - 21:48

كتب : FilGoal

محمد صبحي - الزمالك - أوتوهو

كشف مصدر من الزمالك قرار إدارة الكرة في النادي تجاه محمد صبحي حارس مرمى الفريق عقب طرده أمام أوتوهو.

محمد صبحي

النادي : الزمالك

الزمالك

وطرد محمد صبحي حارس مرمى الزمالك في الدقيقة 88 بعد ضرب بالمرفق للاعب أوتوهو.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "توقيع غرامة مالية كبيرة على محمد صبحي حارس مرمى الفريق بعد طرده أمام أوتوهو".

وتولى سيف الدين الجزيري حراسة الزمالك نظرا لانتهاء التبديلات، بذكريات وقوف عمر السعيد كحارس مرمى للزمالك في البطولة ذاتها أمام النجم الساحلي التونسي لكن في إياب نصف النهائي في تونس.

وتأهل الزمالك لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على أوتوهو بهدفين مقابل هدف.

وانتهت مباراة الذهاب في الكونغو بالتعادل بهدف لكل فريق، بالتالي فمجموع المباراتين 3-2 للزمالك.

وبهذه النتيجة ضرب الزمالك موعدا مع شباب بلوزداد الجزائري في دور نصف النهائي.

الزمالك محمد صبحي أوتوهو
