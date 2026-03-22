اقترب أكثر من مراكز الهبوط.. توتنام يخسر من نوتنجهام بثلاثية

الأحد، 22 مارس 2026 - 21:31

كتب : FilGoal

توتنام ضد نوتينجهام

تعرض توتنام لخسارة جديدة وتلك المرة من نوتنجهام فورست بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعبه ليقترب من مراكز الهبوط بشكل أكبر.

سجل ثلاثية نوتنجهام في المباراة كل من إجور جيسوس، ومورجان جيبس وايت وتايو أووني.

الفوز رفع رصيد نوتنجهام للنقطة 32 في المركز الـ 16، بينما توقف رصيد توتنام عند النقطة 30 في المركز الـ 17 وبفارق نقطة عن وست هام صاحب المركز الـ 18 المؤدي للهبوط.

تودور: أداء توتنام كان مميزا رغم الخروج.. واللاعبون قدموا كل شيء أتليتكو مدريد يفتقد أوبلاك أمام توتنام تقرير: توتنام يتلقى دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة أتلتيكو مدريد تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية

تقدم إيجور جيسوس بالهدف الأول لتوتنام في الدقيقة 45.

وأضاف جيبس وايت الهدف الثاني في الدقيقة 62 مستغلا تمريرة من كالوم هودسون أودوي.

وأنهى تايو ثلاثية نوتينجهام بهدف ثالث في الدقيقة 87 بعد عرضية من نيكو ويليامز.

وسيلعب توتنام مباراته المقبلة ضد سندرلاند، بينما يلتقي نوتينجهام مع أستون فيلا.

وفي مباراة أخرى أقيمت بنفس التوقيت فاز أستون فيلا على وست هام بهدفين دون رد.

سجل ثنائية أستون فيلا في المباراة كل من جون مكجين وأولي واتكينز.

وارتفع رصيد أستون فيلا للنقطة 54 في المركز الرابع بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثالث.

أورايلي: فوز مانشستر سيتي بلقب كأس الرابطة ضربة موجعة لـ أرسنال الذهبية الأولى لـ مرموش.. مانشستر سيتي يتوج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية على حساب أرسنال انتهت نهائي كأس الرابطة - أرسنال (0)-(2) مانشستر سيتي.. السماوي البطل تشكيل نهائي الرابطة - جيوكيريس يقود هجوم أرسنال.. ومرموش على دكة بدلاء مانشستر سيتي الإصابة تبعد روبن دياز عن مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة جابرييل: أستمتع بمواجهة هالاند.. وهذا سيكون عملي بعد كرة القدم خورخي مينديز يقرب المسافات.. هل يحسم برشلونة صفقة سيلفا؟ مواعيد مباريات الأحد 22 مارس - الزمالك في الكونفدرالية.. ودربي مدريد ونهائي كأس الرابطة الإنجليزية
جولة التعادلات.. نقطة بين الاتحاد وفاركو وأخرى لـ كهرباء الإسماعيلية ومودرن 3 دقيقة | الدوري المصري
ربيعة ضد النني.. العين يفوز على يونايتد ويواجه الجزيرة في نهائي كأس رئيس الدولة 12 دقيقة | آسيا
أورايلي: فوز مانشستر سيتي بلقب كأس الرابطة ضربة موجعة لـ أرسنال 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 45 دقيقة | الدوري المصري
محمد صبحي يعتذر لجمهور الزمالك بعد طرده أمام أوتوهو ساعة | الكرة الإفريقية
سيغيب عن مواجهة مصر.. استبعاد سالم الدوسري من معسكر السعودية ساعة | سعودي في الجول
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول قرار النادي تجاه صبحي بعد طرده أمام أوتوهو ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (0)-(1)أتلتيكو مدريد.. الشوط الثاني ساعة | الدوري الإسباني
1 خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب 2 إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 3 سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر 4 توروب: أتحمل مسؤولية خروج الأهلي من إفريقيا.. ولن أتحدث عن الشرط الجزائي
