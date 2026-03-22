اقترب أكثر من مراكز الهبوط.. توتنام يخسر من نوتنجهام بثلاثية

تعرض توتنام لخسارة جديدة وتلك المرة من نوتنجهام فورست بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعبه ليقترب من مراكز الهبوط بشكل أكبر.

سجل ثلاثية نوتنجهام في المباراة كل من إجور جيسوس، ومورجان جيبس وايت وتايو أووني.

الفوز رفع رصيد نوتنجهام للنقطة 32 في المركز الـ 16، بينما توقف رصيد توتنام عند النقطة 30 في المركز الـ 17 وبفارق نقطة عن وست هام صاحب المركز الـ 18 المؤدي للهبوط.

تقدم إيجور جيسوس بالهدف الأول لتوتنام في الدقيقة 45.

وأضاف جيبس وايت الهدف الثاني في الدقيقة 62 مستغلا تمريرة من كالوم هودسون أودوي.

وأنهى تايو ثلاثية نوتينجهام بهدف ثالث في الدقيقة 87 بعد عرضية من نيكو ويليامز.

وسيلعب توتنام مباراته المقبلة ضد سندرلاند، بينما يلتقي نوتينجهام مع أستون فيلا.

وفي مباراة أخرى أقيمت بنفس التوقيت فاز أستون فيلا على وست هام بهدفين دون رد.

سجل ثنائية أستون فيلا في المباراة كل من جون مكجين وأولي واتكينز.

وارتفع رصيد أستون فيلا للنقطة 54 في المركز الرابع بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثالث.