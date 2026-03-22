مؤتمر معتمد جمال: أزمة عواد انتهت.. وصبحي سيعاقب وإعلان قائمة المنتخب ضغطنا

أعلن معتمد جمال مدرب الزمالك انتهاء أزمة محمد عواد حارس مرمى الفريق وسيعود للمشاركة بشكل طبيعي.

وفاز الزمالك على منافسه أوتوهو الكونغولي بهدفين مقابل هدف في إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية.

وقال معتمد جمال خلال المؤتمر الصحفي: "الفريق جعل مباراة أوتوهو صعبة بسبب عدم التركيز وسوء التصرف وكان من الوارد أن يستقبل الفريق هدفا ويودع البطولة والاعتذار وقتها لن يفيد وأتمنى أن يستفيد اللاعبون من هذه الأخطاء حتى لا تتكرر".

وأضاف "لا أجد كلمات شكر كافية لجماهير الزمالك، ولولا تواجد الجمهور في المباراة لكان الفريق ودع البطولة".

وأكمل "لم أدرب أي لاعب على حراسة المرمى من قبل، ولا أرغب في تكرار هذا الموقف مجددا، ولكن هذا سوء تصرف من الحارس، وكنت أنا صاحب قرار مشاركة الجزيري كحارس مرمى بعدما سألت اللاعبين من أنسب لاعب يشارك بعد طرد محمد صبحي".

وواصل "بعد التقدم بهدفين حصل تراخي من اللاعبين نسبيًا، بالرغم من تحذيري للاعبي الفريق من هذا الأمر، وطالبتهم في المحاضرة تسجيل الكثير من الأهداف".

وتابع "هناك لائحة عقوبات سيتم تطبيقها على أي لاعب يخطئ وبالتالي سيتم تطبيقها على محمد صبحي بعد طرده في اللقاء".

وأكمل "نعمل كل يوم في التدريب على علاج ظاهرة إهدار الفرص، ونحتاج لمزيد من الوقت للعمل على إنهاء الهجمات بالشكل الأمثل".

وأوضح "مشكلة محمد عواد انتهت قبل المباراة، والحارس سيتواجد وسيتدرب مع الفريق بصورة طبيعية بعد عودة الزمالك من الراحة، والفريق يحتاج لخدمات كل اللاعبين في الفترة المقبلة".

وأردف "لاعبو الزمالك شعروا بأنهم ضمنوا المباراة في الشوط الثاني، وسعيد بالتأهل وسنعمل على علاج السلبيات في الفترة المقبلة".

واستمر "إعلان قائمة المنتخب قبل المباراة تسبب في ضغط للاعبين المستبعدين، وتحدثنا معهم قبل اللقاء وأتمنى أن يصل الزمالك لأبعد مدى بعد في البطولة خاصة بعد وداع الفرق المصرية للبطولات الإفريقية".

وأتم "عدي الدباغ سجل هدفا في لقاء الذهاب بقدمه اليمنى واعتمدت عليه في الجبهة اليمنى وشارك بيزيرا في الجبهة اليسرى وكان اللاعبان يتبادلان المراكز في الملعب".

وانتهت مباراة الذهاب في الكونغو بالتعادل بهدف لكل فريق، بالتالي فمجموع المباراتين 3-2 للزمالك.

وطرد محمد صبحي حارس مرمى الزمالك في الدقيقة 88 بعد ضرب بالمرفق للاعب أوتوهو.

وتولى سيف الدين الجزيري حراسة الزمالك نظرا لانتهاء التبديلات، بذكريات وقوف عمر السعيد كحارس مرمى للزمالك في البطولة ذاتها أمام النجم الساحلي التونسي لكن في إياب نصف النهائي في تونس.