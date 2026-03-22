تشكيل الدربي - كارباخال أساسي مع ريال مدريد.. وسيميوني يقود هجوم أتلتيكو

الأحد، 22 مارس 2026 - 20:48

كتب : FilGoal

أعلن ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد أتلتيكو مدريد.

ويلتقي ريال مدريد مع أتلتيكو مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة الـ 29 من الدوري الإسباني.

يشهد التشكيل تواجد داني كارباخال بشكل أساسي، بينما لا يزال كيليان مبابي وجود بيلينجهام على دكة البدلاء.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أندري لونين.

الدفاع: داني كارباخال - أنطونيو روديجير - دين هاوسن - فران جارسيا.

الوسط: فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - تياجو بيتارش.

الهجوم: أردا جولر - براهيم دياز - فينيسيوس جونيور.

ويجلس على مقاعد البدلاء: فران جونزاليس - سيرخيو ميستري - دافيد ألابا - جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - كيليان مبابي - ترينت ألكسندر أرنولد - جونزالو جارسيا - ألفارو كاريراس - فرانكو ماستانتونو - دييجو أجوادو - مانويل أنخيل.

بينما يقود كل من أنتوان جريزمان وجوليانو سيميوني هجوم أتلتيكو مدريد.

الحارس: خوان موسو.

الدفاع: ماركوس لورينتي - دافيد هانكو - روبن لو نورمانش - ماتيو روجيري.

الوسط: جوني - كوكي - جوليانو سيميوني.

الهجوم: أنتوان جريزمان - خوليان ألفاريز - أديمولا لوكمان.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 7 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة.

