الذهبية الأولى لـ مرموش.. مانشستر سيتي يتوج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية على حساب أرسنال

توج مانشستر سيتي بلقب كأس الرابطة الإنجليزية بالفوز على أرسنال في النهائي بنتيجة 2-0 في لقاء أقيم على ملعب ويمبلي.

سجل نيكو أورايلي هدفي فوز سيتي باللقب.

وحصد سيتي اللقب للمرة التاسعة في تاريخه والأولى منذ 2021 وبات ثاني أكثر فريق حصدا للقب خلف ليفربول صاحب الـ 10 ألقاب.

فيما خسر أرسنال النهائي للمرة السابعة في تاريخه مكتفيا بلقبين فقط في البطولة.

وحصد سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا اللقب رقم 19، من بينها 5 ألقاب لكأس الرابطة.

وأصبح بيب جوارديولا المدرب الأكثر فوزا باللقب برصيد 5 ألقاب جاءت في 2018 و2019 و2020 و2021 و2026.

وحقق عمر مرموش أول لقب له خلال مسيرته مع مانشستر سيتي ومسيرته الاحترافية.













































التشكيل

جلس عمر مرموش على مقاعد البدلاء وجلس طيلة اللقاء على الدكة مع سيتي.

في المقابل بدأ كيبا أريزابالاجا في حراسة مرمى أرسنال.

وصف المباراة

تألق جيمس ترافورد في الدقيقة 7 في منع الهدف الأول لأرسنال بالتصدي لـ 3 تسديدات متتالية من داخل منطقة الجزاء.

وظل واضحا في الشوط الأول تألق الدفاع والحارسين في كلا الفريقين وهو ما منع هز الشباك في أول 45 دقيقة.

انتظر اللقاء حتى الدقيقة 60 استغل نيكو أوريلي خطأ فادحا من الحارس كيبا سجل به هدف اللقاء الأول.

نيكو أوريلي يستغل هفوة فادحة من حارس آرسنال كيبا أريزابالاغا ويفتتح التسجيل لمانشستر سيتي#كأس_الرابطة_الإنجليزية#CarabaoCup pic.twitter.com/DtGuU2guFD — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 22, 2026

الهدف الأول تبعه الثاني بعد 5 دقائق فقط، عرضية ورأسية أودعها نيكو في الشباك مضاعفا تقدم سيتي.

أجرى أرتيتا تغييرات هجومية بحثا عن العودة في اللقاء بمشاركة كالافيوري ومادويكي في الدقيقة 66.

وتألق ترافورد مجددا ومنع رأسية كالافيوري في الدقيقة 73.

وأهدر كالافيوري فرصة هدفا محققا في الدقيقة 78 بتسديدة على الطائر ارتطمت كرته بالقائم الأيمن.

وشارك جابرييل جيسوس ومارتينيلي في آخر تغييرين لأرسنال وزاد ضغط الجنرز.

وفي الدقيقة 88 طالب لاعبو أرسنال بالحصول على ركلة جزاء لصالح جيوكيريس رفض الحكم احتسابها.

ثم مرت رأسية جيسوس أعلى العارضة في الدقيقة 89 لتنتهي المباراة بفوز أرسنال باللقب.