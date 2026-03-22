الجزيري: كان يجب أن أتحمل المسؤولية.. ومشاركتي حارس تزيد خبرتي

يرى سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك أن مشاركته في مركز حراسة المرمى يزيد من خبراته.

وتأهل الزمالك لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على أوتوهو بهدفين مقابل هدف.

وشارك الجزيري في حراس المرمى منذ الدقيقة 90 بعد طرد محمد صبحي حارس الزمالك وعقب إنهاء التبديلات.

وتمكن الجزيري من الحفاظ على نظافة شباكه خلال الدقائق التي شارك بها كحارس مرمى.

وقال الجزيري عبر بي إن سبورتس عقب المباراة: "الحمد لله على الانتصار الصعب، رأينا مجريات المباراة وظروفها بالنهاية كانت صعبة جدا".

وعن حراسته لمرمى الفريق بعد طرد صبحي قال: "في الأوقات الصعبة يجب تحمل المسؤولية، وأنا قدمت ما أقدر عليه، وسنركز أكثر في التدريبات والعمل وسيكون القادم أفضل، وهي بالنهاية خبرات أكبر أحصل عليها".

وسيلتقي الزمالك في نصف النهائي مع شباب بلوزداد الجزائري.