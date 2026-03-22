مقعد مغربي في النهائي.. نهضة بركان يصعق الهلال ويتأهل للمربع الذهبي لأبطال إفريقيا

الأحد، 22 مارس 2026 - 20:21

كتب : FilGoal

خطف نهضة بركان المغربي بطاقة التأهل في الثواني الأخيرة أمام الهلال السوداني بسيناريو جنوني إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالفوز 1-0.

وانتهى لقاء الذهاب بنتيجة 1-1 بين الفريقين في ملعب بلدية بركان في المغرب.

وفي أول ظهور له بدوري أبطال إفريقيا حجز نهضة بركان تأهله لنصف النهائي، وسيلتقي مع الجيش الملكي الذي أقصى بيراميدز أمس السبت.

مواجهة بركان ضد الجيش الملكي تعني ضمان المغرب لمقعد في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأقيم اللقاء على ملعب أماهورو في رواندا حيث يستضيف الهلال خصومه هذا الموسم قاريا نظرا لأوضاع البلاد في السودان.

وانتهى الشوط الأول بدون أهداف بين الفريقين لكن الإثارة بدأت في الظهور مع الشوط الثاني.

في الدقيقة 55 سجل آداما كوليبالي هدف تقدم الهلال بتصويبة أرضية صاروخية على يسار الحارس.

لكن لاعبي نهضة بركان اعترضوا على قرار الحكم مطالبين بركلة جزاء في بداية اللعبة.

وبالفعل عاد الحكم لمطالعة تقنية الفيديو ثم عاد لأرض الملعب وألغى الهدف واحتسب ركلة جزاء للفريق المغربي.

وفي الدقيقة 61 انبرى منير شوعير للركلة وسددها تصدى لها فريد أودجورو حارس الهلال.

استمرت المباراة والنتيجة تؤهل الهلال لنصف النهائي، لكن نهضة بركان خطف الفوز بهدف من شوعير في الدقيقة 90+3 بتسديدة أرضية من داخل الـ 18 بعد لعبة سريعة.

