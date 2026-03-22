صنداونز يفلت من ريمونتادا الملعب المالي التاريخية ويتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

الأحد، 22 مارس 2026 - 20:17

كتب : FilGoal

إكرام راينرز - أليندي - صنداونز

تجنب ماميلودي صنداونز سيناريو ريمونتادا تاريخية في دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الملعب المالي على صنداونز بهدفين دون مقابل على ملعب الأول في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

مباراة الذهاب على ملعب صنداونز كانت قد انتهت بفوزه بثلاثة أهداف دون رد.

الملعب المالي تقدم سريعا في الدقيقة الأولى عن طريق تاديوس نكينج برأسية بعد عرضية من مامادو تراوري.

وسجل الملعب المالي الهدف الثاني ولكنه لم يحتسب بالدقيقة الـ 16 لوجود حالة تسلل، بمراجعة لتقنية الفيديو استمرت لمدة 3 دقائق.

وبالدقيقة 40 أضاف هامان ماندجان الهدف الثاني للملعب المالي بمتابعة لكرة ارتدت من العارضة ليسدد بقوة في الشباك.

الشوط الثاني كان أصعب على صنداونز خاصة بالربع ساعة الأخيرة التي شهدت طرد لاعبه أوبري موديبا بعد تدخل عنيف على لاعب الملعب المالي

وحافظ الفريق الجنوب إفريقي على نظافة شباكه في باقي دقائق المباراة.

وسيلعب صنداونز في نصف النهائي ضد الترجي التونسي، بينما سيجمع نصف النهائي الآخر بين الجيش الملكي ونهضة بركان.

دوري أبطال إفريقيا ماميلودي صنداونز الملعب المالي
