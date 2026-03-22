بذكريات عمر السعيد.. الجزيري يحرس الزمالك في الفوز على أوتوهو بالكونفدرالية

فاز الزمالك على منافسه أوتوهو الكونغولي بهدفين مقابل هدف في إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية.

وسجل حسام عبد المجيد وعدي الدباغ ثنائية الزمالك، بينما أحرز جريس مافونجو هدف أوتوهو.

وانتهت مباراة الذهاب في الكونغو بالتعادل بهدف لكل فريق، بالتالي فمجموع المباراتين 3-2 للزمالك.

وطرد محمد صبحي حارس مرمى الزمالك في الدقيقة 88 بعد ضرب بالمرفق للاعب أوتوهو.

وتولى سيف الدين الجزيري حراسة الزمالك نظرا لانتهاء التبديلات، بذكريات وقوف عمر السعيد كحارس مرمى للزمالك في البطولة ذاتها أمام النجم الساحلي التونسي لكن في إياب نصف النهائي في تونس.

وافتتح عبد المجيد النتيجة في الدقيقة 17 من رأسية عقب عرضية من ركلة ركنية عن طريق عبد الله السعيد.

وللمرة الأولى يسجل حسام عبد المجيد هدفا ليس من ركلة جزاء منذ هدفه في غزل المحلة ضمن بطولة الدوري المصري الموسم الماضي.

وأحرزعبد المجيد 5 أهداف عقب هدفه في المحلة من ركلات جزاء.

ووصل عبد المجيد للهدف الخامس ليكون الموسم الحالي هو الأفضل تهديفيا له وتخطى عدد أهدافه في موسم 2022-2023 بإحرازه 4 أهداف.

وبهذه النتيجة ضرب الزمالك موعدا مع شباب بلوزداد الجزائري في دور نصف النهائي.













































































































































وصف المباراة

سدد عبد الله السعيد كرة صاروخية في الدقيقة 16 من مسافة بعيدة الحارس تصدى لها.

واستطاع عبد المجيد تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 17 عقب عرضية من ركلة ركنية عن طريق السعيد.

وضاعف الدباغ الفارق في الدقيقة 24 بعد متابعة الكرة من تصدي الحارس لتسديدة السعيد.

وفي الدقيقة 37 سدد بنتايك كرة صاروخية من ركلة حرة مباشرة ارتطمت في العارضة ثم متابعة من الدباغ لترتطم في العارضة.

وتصدى صبحي لتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 57.

وأجرى معتمد جمال مدرب الزمالك تبديلان في الدقيقة 65 بخروج فتوح وعبد الله السعيد ودخول كايد وربيع، وأيضا في الدقيقة 72 خرج بيزيرا وناصر منسي ودخل أحمد شريف وسيف الدين الجزيري.

وأحرز كايد الهدف الثالث لكن لم يتم احتسابه لداعي التسلل.

وفي الدقيقة 80 أجرى جمال التبديل الأخير بدخول عمر جابر وخروج محمد إبراهيم.

وفي الدقيقة 83 قلص مافونجو النتيجة بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وعاد الحكم عقب الهدف لشك في طرد مباشر لصبحي بعدما حافظ على الكرة لمنع لاعب أوتوهو لإعادة الكرة لنقطة منتصف الملعب، إلا أن صبحي ضربه بالمرفق ليحصل على الطرد.

وتولى الجزيري مسؤولية حراسة الزمالك وتمكن من الحفاظ على شباكه ليفوز الزمالك.