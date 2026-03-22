بذكريات عمر السعيد.. الجزيري يحرس الزمالك في الفوز على أوتوهو بالكونفدرالية

الأحد، 22 مارس 2026 - 20:09

كتب : محمد رؤوف

سيف الدين الجزيري - الزمالك

فاز الزمالك على منافسه أوتوهو الكونغولي بهدفين مقابل هدف في إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية.

وسجل حسام عبد المجيد وعدي الدباغ ثنائية الزمالك، بينما أحرز جريس مافونجو هدف أوتوهو.

وانتهت مباراة الذهاب في الكونغو بالتعادل بهدف لكل فريق، بالتالي فمجموع المباراتين 3-2 للزمالك.

سجل ضد أتوهو.. عدي الدباغ يعزز صدارته لهدافين الزمالك منذ بداية الموسم الهدف الأول دون ركلات جزاء والموسم الأفضل.. عبد المجيد يسجل لـ الزمالك في أوتوهو لاعب أوتوهو: سنستفيد من تجربة شباب بلوزداد أمام الزمالك مؤتمر الجزيري: المنافسة في خط الهجوم من أجل مصلحة الزمالك.. وهدفنا إسعاد الجماهير

وطرد محمد صبحي حارس مرمى الزمالك في الدقيقة 88 بعد ضرب بالمرفق للاعب أوتوهو.

وتولى سيف الدين الجزيري حراسة الزمالك نظرا لانتهاء التبديلات، بذكريات وقوف عمر السعيد كحارس مرمى للزمالك في البطولة ذاتها أمام النجم الساحلي التونسي لكن في إياب نصف النهائي في تونس.

وافتتح عبد المجيد النتيجة في الدقيقة 17 من رأسية عقب عرضية من ركلة ركنية عن طريق عبد الله السعيد.

وللمرة الأولى يسجل حسام عبد المجيد هدفا ليس من ركلة جزاء منذ هدفه في غزل المحلة ضمن بطولة الدوري المصري الموسم الماضي.

وأحرزعبد المجيد 5 أهداف عقب هدفه في المحلة من ركلات جزاء.

ووصل عبد المجيد للهدف الخامس ليكون الموسم الحالي هو الأفضل تهديفيا له وتخطى عدد أهدافه في موسم 2022-2023 بإحرازه 4 أهداف.

وبهذه النتيجة ضرب الزمالك موعدا مع شباب بلوزداد الجزائري في دور نصف النهائي.

وصف المباراة

سدد عبد الله السعيد كرة صاروخية في الدقيقة 16 من مسافة بعيدة الحارس تصدى لها.

واستطاع عبد المجيد تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 17 عقب عرضية من ركلة ركنية عن طريق السعيد.

وضاعف الدباغ الفارق في الدقيقة 24 بعد متابعة الكرة من تصدي الحارس لتسديدة السعيد.

وفي الدقيقة 37 سدد بنتايك كرة صاروخية من ركلة حرة مباشرة ارتطمت في العارضة ثم متابعة من الدباغ لترتطم في العارضة.

وتصدى صبحي لتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 57.

وأجرى معتمد جمال مدرب الزمالك تبديلان في الدقيقة 65 بخروج فتوح وعبد الله السعيد ودخول كايد وربيع، وأيضا في الدقيقة 72 خرج بيزيرا وناصر منسي ودخل أحمد شريف وسيف الدين الجزيري.

وأحرز كايد الهدف الثالث لكن لم يتم احتسابه لداعي التسلل.

وفي الدقيقة 80 أجرى جمال التبديل الأخير بدخول عمر جابر وخروج محمد إبراهيم.

وفي الدقيقة 83 قلص مافونجو النتيجة بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وعاد الحكم عقب الهدف لشك في طرد مباشر لصبحي بعدما حافظ على الكرة لمنع لاعب أوتوهو لإعادة الكرة لنقطة منتصف الملعب، إلا أن صبحي ضربه بالمرفق ليحصل على الطرد.

وتولى الجزيري مسؤولية حراسة الزمالك وتمكن من الحفاظ على شباكه ليفوز الزمالك.

إبراهيم صلاح: طرد محمد صبحي زاد من دوافع اللاعبين مؤتمر معتمد جمال: أزمة عواد انتهت.. وصبحي سيعاقب وإعلان قائمة المنتخب ضغطنا الجزيري: كان يجب أن أتحمل المسؤولية.. ومشاركتي حارس تزيد خبرتي الكونفدرالية - موعد مباراة الزمالك أمام شباب بلوزداد والقناة الناقلة مقعد مغربي في النهائي.. نهضة بركان يصعق الهلال ويتأهل للمربع الذهبي لأبطال إفريقيا صنداونز يفلت من ريمونتادا الملعب المالي التاريخية ويتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال بيراميدز يشكو حكم مباراة فريقه ضد الجيش الملكي سجل ضد أتوهو.. عدي الدباغ يعزز صدارته لهدافين الزمالك منذ بداية الموسم
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد دقيقة | الدوري الإسباني
اقترب أكثر من مراكز الهبوط.. توتنام يخسر من نوتنجهام بثلاثية 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إبراهيم صلاح: طرد محمد صبحي زاد من دوافع اللاعبين 15 دقيقة | الكرة المصرية
انطلاق معسكر منتخب مصر لمواجهة السعودية وإسبانيا 35 دقيقة | منتخب مصر
مؤتمر معتمد جمال: أزمة عواد انتهت.. وصبحي سيعاقب وإعلان قائمة المنتخب ضغطنا 39 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل الدربي - كارباخال أساسي مع ريال مدريد.. وسيميوني يقود هجوم أتلتيكو 58 دقيقة | الدوري الإسباني
الذهبية الأولى لـ مرموش.. مانشستر سيتي يتوج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية على حساب أرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي
الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد المصري والقناة الناقلة ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب 2 إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 3 سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر 4 توروب: أتحمل مسؤولية خروج الأهلي من إفريقيا.. ولن أتحدث عن الشرط الجزائي
