زد يكرر انتصاره على طلائع الجيش ويتصدر مرحلة تفادي الهبوط

الأحد، 22 مارس 2026 - 20:00

كتب : FilGoal

رأفت خليل - زد

كرر زد انتصاره على طلائع الجيش بالفوز بهدف دون رد في الجولة الأولى من مرحلة تفادي الهبوط من الدوري المصري.

سجل رأفت خليل هدف فوز زد.

ويأتي ذلك اللقاء بعد أيام من تأهل زد لنهائي كأس مصر على حساب طلائع الجيش بنتيجة 3-1 عقب الوصول لشوطين إضافيين.

أخبار متعلقة:
كرة يد - منتخب مصر يخسر من ألمانيا وديا استعدادا لكأس العالم بيراميدز يشكو حكم مباراة فريقه ضد الجيش الملكي الأجنبي الثاني في دوري المحترفين.. المغربي مراد عزام يتولى تدريب راية عقب اجتماع مطول.. تفاصيل جلسة الخطيب مع ياسين وعبد الحفيظ عقب توديع أبطال إفريقيا

واستغل رأفت خليل الارتباك الدفاعي في الدقيقة 69 وسجل هدف الفوز.

وواصل رأفت تألقه إذا أضاف خامس أهدافه في آخر 8 مباريات هذا الموسم بجميع المسابقات.

وأهدر عبد الرحمن البانوبي فرصة محققة لا تضيع بعدما انفرد وراوغ الحارس وسدد خارج الشباب في الدقيقة 90+5.

الفوز هو الأول في مرحلة تفادي الهبوط بعد 4 تعادلات.

وارتقى زد للمركز الثامن وصدارة ترتيب مرحلة تفادي الهبوط برصيد 32 نقطة.

فيما ظل طلائع الجيش في المركز الـ 14 برصيد 22 نقطة.

الدوري المصري طلائع الجيش زد
نرشح لكم
الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد المصري والقناة الناقلة عقب اجتماع مطول.. تفاصيل جلسة الخطيب مع ياسين وعبد الحفيظ عقب توديع أبطال إفريقيا بهدف في الدقيقة 122.. معلول يقود الصفاقسي إلى ثمن نهائي كأس تونس مهاجم شباب بلوزداد: المصري خلق لنا صعوبات كبيرة ولكن مدرب شباب بلوزداد: قدمنا مباراة ممتازة أمام المصري.. وهذا إنجاز تاريخي ليسا أشقاء.. من هما محمد علاء وطارق علاء ثنائي منتخب مصر الجديد توروب: أتحمل مسؤولية خروج الأهلي من إفريقيا.. ولن أتحدث عن الشرط الجزائي حمزة علاء: لم نوفق في أبطال إفريقيا.. وسنفعل كل شيء للتتويج بالدوري
أخر الأخبار
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول قرار النادي تجاه صبحي لطرده أمام أوتوهو 18 ثاتيه | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد 3 دقيقة | الدوري الإسباني
اقترب أكثر من مراكز الهبوط.. توتنام يخسر من نوتنجهام بثلاثية 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إبراهيم صلاح: طرد محمد صبحي زاد من دوافع اللاعبين 17 دقيقة | الكرة المصرية
انطلاق معسكر منتخب مصر لمواجهة السعودية وإسبانيا 36 دقيقة | منتخب مصر
مؤتمر معتمد جمال: أزمة عواد انتهت.. وصبحي سيعاقب وإعلان قائمة المنتخب ضغطنا 41 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل الدربي - كارباخال أساسي مع ريال مدريد.. وسيميوني يقود هجوم أتلتيكو ساعة | الدوري الإسباني
الذهبية الأولى لـ مرموش.. مانشستر سيتي يتوج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية على حساب أرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب 2 إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 3 سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر 4 توروب: أتحمل مسؤولية خروج الأهلي من إفريقيا.. ولن أتحدث عن الشرط الجزائي
/articles/525727/زد-يكرر-انتصاره-على-طلائع-الجيش-ويتصدر-مرحلة-تفادي-الهبوط