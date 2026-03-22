زد يكرر انتصاره على طلائع الجيش ويتصدر مرحلة تفادي الهبوط

كرر زد انتصاره على طلائع الجيش بالفوز بهدف دون رد في الجولة الأولى من مرحلة تفادي الهبوط من الدوري المصري.

سجل رأفت خليل هدف فوز زد.

ويأتي ذلك اللقاء بعد أيام من تأهل زد لنهائي كأس مصر على حساب طلائع الجيش بنتيجة 3-1 عقب الوصول لشوطين إضافيين.

واستغل رأفت خليل الارتباك الدفاعي في الدقيقة 69 وسجل هدف الفوز.

وواصل رأفت تألقه إذا أضاف خامس أهدافه في آخر 8 مباريات هذا الموسم بجميع المسابقات.

ارتباك في دفاع فريق طلائع الجيش يستغله لاعبي زد 👌🏼 رأفت خليل يسجل الهدف الأول في المباراة من تسديدة قوية ⚽️

وأهدر عبد الرحمن البانوبي فرصة محققة لا تضيع بعدما انفرد وراوغ الحارس وسدد خارج الشباب في الدقيقة 90+5.

الفوز هو الأول في مرحلة تفادي الهبوط بعد 4 تعادلات.

وارتقى زد للمركز الثامن وصدارة ترتيب مرحلة تفادي الهبوط برصيد 32 نقطة.

فيما ظل طلائع الجيش في المركز الـ 14 برصيد 22 نقطة.