بيراميدز يشكو حكم مباراة فريقه ضد الجيش الملكي
الأحد، 22 مارس 2026 - 19:53
كتب : FilGoal
أعلن نادي بيراميدز تقدمه بشكوى ضد حكم مباراة فريقه ضد الجيش الملكي.
وكان بيراميدز قد ودع دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة من الجيش الملكي بهدفين مقابل هدف على ملعب الدفاع الجوي.
وكان الموريتاني دحان بيدا قد قاد المباراة كحكم رئيسي.
وأشار النادي غي شكواه إلى أن الحكم قد تسلل في ظلم واضح للفريق وكان أحد الأسباب الرئيسية في الخسارة والخروج من البطولة.
وأشار النادي إلى أن الحكم تغاضى عن احتساب ركلتي جزاء لبيراميدز، الأولى كانت بالشوط الأول وتم مراجعتها عبر تقنية الفيديو ولكن الحكم لم يحتسبها، ولم يقم بتعويض الوقت المهدر.
كما أشار النادي في شكواه إلى أن الحكم لم يقم بحماية اللاعبين من التدخلات القوية.
وطالب بيراميدز بفتح تحقيق عادل مع الحكم وطاقم التحكيم بسبب القرارات التي أثرت على المباراة.
