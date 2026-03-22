سجل ضد أتوهو.. عدي الدباغ يعزز صدارته لهدافين الزمالك منذ بداية الموسم

سجل عدي الدباغ هدف الزمالك الثاني ضد أوتوهو.

ويلتقي الزمالك معه أوتوهو على استاد القاهرة بإياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويتقدم الزمالك بهدفين دون رد على أوتوهو في الشوط الأول.

وسجل الدباغ الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 24 بمتابعة لتسديدة عبد الله السعيد التي تصدى لها الحارس.

ووصل الدباغ لهدفه العاشر بقميص الزمالك منذ بداية الموسم الحالي ومنذ الانضمام للفريق وخلال 31 مباراة بالإضافة إلى صناعة هدف.

كما وصل النجم الفلسطيني لهدفه الثالث في بطولة كأس الكونفدرالية هذا الموسم.

واقترب الدباغ من صدارة هدافي كأس الكونفدرالية والتي يحتلها عبد النور إيهاب بلحسيني لاعب شباب بلوزداد برصيد 4 أهداف.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وسيلتقي الزمالك في نصف النهائي مع شباب بلوزداد في حال حقق الفوز على أوتوهو.