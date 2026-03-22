الهدف الأول دون ركلات جزاء والموسم الأفضل.. عبد المجيد يسجل لـ الزمالك في أوتوهو

الأحد، 22 مارس 2026 - 18:45

كتب : FilGoal

حسام عبد المجيد - الزمالك

سجل حسام عبد المجيد لاعب الزمالك هدفا لفريقه في شباك أوتوهو الكونغولي.

ويواجه الزمالك منافسه أوتوهو في المباراة التي تجمعهما في إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية.

وافتتح عبد المجيد النتيجة في الدقيقة 17 من رأسية عقب عرضية من ركلة ركنية عن طريق عبد الله السعيد.

وللمرة الأولى يسجل حسام عبد المجيد هدفا ليس من ركلة جزاء منذ هدفه في غزل المحلة ضمن بطولة الدوري المصري الموسم الماضي.

وأحرزعبد المجيد 5 أهداف عقب هدفه في المحلة من ركلات جزاء.

ووصل عبد المجيد للهدف الخامس ليكون الموسم الحالي هو الأفضل تهديفيا له وتخطى عدد أهدافه في موسم 2022-2023 بإحرازه 4 أهداف.

