انتهت الكونفدرالية - الزمالك (2)-(1) أوتوهو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد أوتوهو في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

وانتهت مباراة الذهاب في الكونغو بالتعادل بهدف لكل فريق.

انتهت

ق 90: الجزيري يحرص الزمالك.

ق 86: الحكم يقرر طرد محمد صبحي.

ق 85: الحكم يعود للفيديو لشك في طرد محمد صبحي بعد ضرب بالمرفق للاعب أوتوهو.

ق 83: هدف من جريس مافونجو بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

ق 76: هدف من آدم كايد لكن لم يحتسب بداعي التسلل.

ق 72: خروج بيزيرا وناصر منسي ودخول أحمد شريف وسيف الدين الجزيري.

ق 65: تبديلان للزمالك بخروج فتوح وعبد الله السعيد ودخول كايد وربيع

ق 57: محمد صبحي يتصدى لتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 37: تسديدة صاروخية من بنتايك من ركلة حرة مباشرة ارتطمت في العارضة ثم متابعة من الدباغ لترتطم في العارضة.

ق 24: جووول عدي الدباغ بعد متابعة الكرة من تصدي الحارس لتسديدة السعيد.

ق 17: جووول حسام عبد المجيد من رأسية عقب عرضية من ركلة ركنية عن طريق السعيد.

ق 16: تسديدة صاروخية من عبد الله السعيد من مسافة بعيدة الحارس تصدى لها.

انطلاق المباراة