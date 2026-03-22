مباشر الكونفدرالية - الزمالك (2)-(0) أوتوهو.. تسديداتان في القائم والعارضة

الأحد، 22 مارس 2026 - 17:53

كتب : FilGoal

حسام عبد المجيد - الزمالك - أوتوهو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد أوتوهو في ربع نهائي الكونفدرالية.

وانتهت مباراة الذهاب في الكونغو بالتعادل بهدف لكل فريق.

ق 37: تسديدة صاروخية من بنتايك من ركلة حرة مباشرة ارتطمت في العارضة ثم متابعة من الدباغ لترتطم في العارضة.

ق 24: جووول عدي الدباغ بعد متابعة الكرة من تصدي الحارس لتسديدة السعيد.

ق 17: جووول حسام عبد المجيد من رأسية عقب عرضية من ركلة ركنية عن طريق السعيد.

ق 16: تسديدة صاروخية من عبد الله السعيد من مسافة بعيدة الحارس تصدى لها.

انطلاق المباراة

