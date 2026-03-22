مباشر الكونفدرالية - الزمالك (2)-(0) أوتوهو.. تسديداتان في القائم والعارضة
الأحد، 22 مارس 2026 - 17:53
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد أوتوهو في ربع نهائي الكونفدرالية.
وانتهت مباراة الذهاب في الكونغو بالتعادل بهدف لكل فريق.
ق 37: تسديدة صاروخية من بنتايك من ركلة حرة مباشرة ارتطمت في العارضة ثم متابعة من الدباغ لترتطم في العارضة.
ق 24: جووول عدي الدباغ بعد متابعة الكرة من تصدي الحارس لتسديدة السعيد.
ق 17: جووول حسام عبد المجيد من رأسية عقب عرضية من ركلة ركنية عن طريق السعيد.
ق 16: تسديدة صاروخية من عبد الله السعيد من مسافة بعيدة الحارس تصدى لها.
انطلاق المباراة
نرشح لكم
تشكيل الزمالك - ناصر منسي يقود الهجوم أمام أوتوهو - وعدي الدباغ أساسي مهاجم شباب بلوزداد: المصري خلق لنا صعوبات كبيرة ولكن مدرب شباب بلوزداد: قدمنا مباراة ممتازة أمام المصري.. وهذا إنجاز تاريخي الكوكي: التسرع أمام المرمى أضاع فرصتنا في التأهل حارس الترجي: لعبنا مباراة كبيرة جدا أمام الأهلي مؤتمر مدرب الترجي: أشعلت حماس اللاعبين بين الشوطين.. والجلاصي بطل توروب: أتحمل مسؤولية خروج الأهلي من إفريقيا.. ولن أتحدث عن الشرط الجزائي توجاي: انتصارنا على الأهلي ذهابا وإيابا كان لرد الاعتبار