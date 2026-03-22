انتهت الكونفدرالية - الزمالك (2)-(1) أوتوهو
الأحد، 22 مارس 2026 - 17:53
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد أوتوهو في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.
وانتهت مباراة الذهاب في الكونغو بالتعادل بهدف لكل فريق.
انتهت
ق 90: الجزيري يحرص الزمالك.
ق 86: الحكم يقرر طرد محمد صبحي.
ق 85: الحكم يعود للفيديو لشك في طرد محمد صبحي بعد ضرب بالمرفق للاعب أوتوهو.
ق 83: هدف من جريس مافونجو بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.
ق 76: هدف من آدم كايد لكن لم يحتسب بداعي التسلل.
ق 72: خروج بيزيرا وناصر منسي ودخول أحمد شريف وسيف الدين الجزيري.
ق 65: تبديلان للزمالك بخروج فتوح وعبد الله السعيد ودخول كايد وربيع
ق 57: محمد صبحي يتصدى لتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 37: تسديدة صاروخية من بنتايك من ركلة حرة مباشرة ارتطمت في العارضة ثم متابعة من الدباغ لترتطم في العارضة.
ق 24: جووول عدي الدباغ بعد متابعة الكرة من تصدي الحارس لتسديدة السعيد.
ق 17: جووول حسام عبد المجيد من رأسية عقب عرضية من ركلة ركنية عن طريق السعيد.
ق 16: تسديدة صاروخية من عبد الله السعيد من مسافة بعيدة الحارس تصدى لها.
انطلاق المباراة