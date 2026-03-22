انتهت الكونفدرالية - الزمالك (2)-(1) أوتوهو

الأحد، 22 مارس 2026 - 17:53

كتب : FilGoal

حسام عبد المجيد - الزمالك - أوتوهو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد أوتوهو في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

وانتهت مباراة الذهاب في الكونغو بالتعادل بهدف لكل فريق.

لمتابعة المباراة من هنا

-------------------------------------

انتهت

ق 90: الجزيري يحرص الزمالك.

ق 86: الحكم يقرر طرد محمد صبحي.

ق 85: الحكم يعود للفيديو لشك في طرد محمد صبحي بعد ضرب بالمرفق للاعب أوتوهو.

ق 83: هدف من جريس مافونجو بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

ق 76: هدف من آدم كايد لكن لم يحتسب بداعي التسلل.

ق 72: خروج بيزيرا وناصر منسي ودخول أحمد شريف وسيف الدين الجزيري.

ق 65: تبديلان للزمالك بخروج فتوح وعبد الله السعيد ودخول كايد وربيع

ق 57: محمد صبحي يتصدى لتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 37: تسديدة صاروخية من بنتايك من ركلة حرة مباشرة ارتطمت في العارضة ثم متابعة من الدباغ لترتطم في العارضة.

ق 24: جووول عدي الدباغ بعد متابعة الكرة من تصدي الحارس لتسديدة السعيد.

ق 17: جووول حسام عبد المجيد من رأسية عقب عرضية من ركلة ركنية عن طريق السعيد.

ق 16: تسديدة صاروخية من عبد الله السعيد من مسافة بعيدة الحارس تصدى لها.

انطلاق المباراة

الزمالك الكونفدرالية أوتوهو
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد 2 دقيقة | الدوري الإسباني
اقترب أكثر من مراكز الهبوط.. توتنام يخسر من نوتنجهام بثلاثية 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إبراهيم صلاح: طرد محمد صبحي زاد من دوافع اللاعبين 16 دقيقة | الكرة المصرية
انطلاق معسكر منتخب مصر لمواجهة السعودية وإسبانيا 36 دقيقة | منتخب مصر
مؤتمر معتمد جمال: أزمة عواد انتهت.. وصبحي سيعاقب وإعلان قائمة المنتخب ضغطنا 41 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل الدربي - كارباخال أساسي مع ريال مدريد.. وسيميوني يقود هجوم أتلتيكو 59 دقيقة | الدوري الإسباني
الذهبية الأولى لـ مرموش.. مانشستر سيتي يتوج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية على حساب أرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي
الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد المصري والقناة الناقلة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب 2 إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 3 سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر 4 توروب: أتحمل مسؤولية خروج الأهلي من إفريقيا.. ولن أتحدث عن الشرط الجزائي
/articles/525716/انتهت-الكونفدرالية-الزمالك-2-1-أوتوهو