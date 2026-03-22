محترف وحيد في قائمة منتخب الشباب استعدادا لوديتي الجزائر

الأحد، 22 مارس 2026 - 17:14

كتب : FilGoal

محمد هيثم لاعب إشتوريل برايا البرتغالي

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2007، بقيادة وائل رياض، قائمة تضم 28 لاعبًا استعدادًا لوديتي الجزائر.

وذلك ضمن برنامج إعداد الفريق للتصفيات القارية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية.

وتضم القائمة محترف وحيد في الملاعب الأوروبية، وهو محمد هيثم مهاجم إستوريل برايا البرتغالي.

أخبار متعلقة:
عمر فايد: عدم التواجد في قائمة منتخب مصر شيء محزن.. أتمنى متابعة واهتمام أكبر منتخب مصر يعلن غياب محمد صلاح عن مباراتي السعودية وإسبانيا للإصابة قائمة منتخب مصر - انضمام ثلاثي جديد وعودة عبد المنعم وغياب صلاح أمام السعودية وإسبانيا ليسا أشقاء.. من هما محمد علاء وطارق علاء ثنائي منتخب مصر الجديد

وضمت القائمة ثلاثة حراس للمرمى هم: مصطفى سامي، عمر عبدالعزيز وإياد تامر.

وفي خط الدفاع: إياد مدحت، عبدالله بدير، نور أشرف، أدهم أحمد، محمد عبدالبصير، محمد عوض، ماهر خالد، يوسف شيكا ومحمد الأمين.

وفي خط الوسط: محمد عاطف، محمد سمير كونتا، أحمد ياسر، محمود فيصل، عمر ثروت، محمد حمد، بلال عطية، عمر العزب، علي الجارحي، ياسين عاطف، محمود صلاح، أدهم كريم وأنس رشدي.

وفي خط الهجوم: محمد هيثم، محمد عبد الفتاح ومحمود حسن تريزيجيه.

وحدد المدير الفني لمنتخب الشباب، انطلاق المعسكر بعد غدٍ الثلاثاء، على أن يستمر حتى يوم 31 مارس الحالي، وتتخلله مباراتان وديتان أمام نظيره الجزائري يومي 28 و31 مارس.

وكان منتخب الشباب قد بدأ سلسلة مبارياته الودية، الشهر الماضي بمباراتين أمام نظيره العراقي، انتهت الأولى بالتعادل الإيجابي، بينما فاز المنتخب في المباراة الثانية بهدف.

نرشح لكم
إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول موعد انضمام لاعبي الأهلي للمنتخب بعد مواجهة مصر.. منتخب السعودية يسافر إلى صربيا بطائرة خاصة عمر فايد: عدم التواجد في قائمة منتخب مصر شيء محزن.. أتمنى متابعة واهتمام أكبر منتخب مصر يعلن غياب محمد صلاح عن مباراتي السعودية وإسبانيا للإصابة قائمة منتخب مصر - انضمام ثلاثي جديد وعودة عبد المنعم وغياب صلاح أمام السعودية وإسبانيا بوجود مفتاح الحياة.. الإعلان عن قمصان منتخب مصر في كأس العالم 2026 إبراهيم حسن يعلن تفاصيل برنامج منتخب مصر لمباراتي إسبانيا والسعودية الاتحاد المصري يشكر سفير إسبانيا
أخر الأخبار
الهدف الأول دون ركلات جزاء والموسم الأفضل.. عبد المجيد يسجل لـ الزمالك في أوتوهو 6 دقيقة | الكرة الإفريقية
بهدف في الدقيقة 122.. معلول يقود الصفاقسي إلى ثمن نهائي كأس تونس 15 دقيقة | الدوري المصري
فليك: تعاقدنا مع جوان جارسيا للخروج بشباك نظيفة.. وعلى فيرمين قبول التبديل 16 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر نهائي كأس الرابطة - أرسنال (0)-(0) مانشستر سيتي.. ترافورد يمنع هدفا محققا 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول موعد انضمام لاعبي الأهلي للمنتخب 42 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الكونفدرالية - الزمالك (2)-(0) أوتوهو.. تسديداتان في القائم والعارضة 58 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل نهائي الرابطة - جيوكيريس يقود هجوم أرسنال.. ومرموش على دكة بدلاء مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
الخامس تواليا.. برشلونة يواصل انتصاراته بالفوز على رايو فايكانو ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب 2 إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 3 سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر 4 توروب: أتحمل مسؤولية خروج الأهلي من إفريقيا.. ولن أتحدث عن الشرط الجزائي
