محترف وحيد في قائمة منتخب الشباب استعدادا لوديتي الجزائر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2007، بقيادة وائل رياض، قائمة تضم 28 لاعبًا استعدادًا لوديتي الجزائر.

وذلك ضمن برنامج إعداد الفريق للتصفيات القارية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية.

وتضم القائمة محترف وحيد في الملاعب الأوروبية، وهو محمد هيثم مهاجم إستوريل برايا البرتغالي.

وضمت القائمة ثلاثة حراس للمرمى هم: مصطفى سامي، عمر عبدالعزيز وإياد تامر.

وفي خط الدفاع: إياد مدحت، عبدالله بدير، نور أشرف، أدهم أحمد، محمد عبدالبصير، محمد عوض، ماهر خالد، يوسف شيكا ومحمد الأمين.

وفي خط الوسط: محمد عاطف، محمد سمير كونتا، أحمد ياسر، محمود فيصل، عمر ثروت، محمد حمد، بلال عطية، عمر العزب، علي الجارحي، ياسين عاطف، محمود صلاح، أدهم كريم وأنس رشدي.

وفي خط الهجوم: محمد هيثم، محمد عبد الفتاح ومحمود حسن تريزيجيه.

وحدد المدير الفني لمنتخب الشباب، انطلاق المعسكر بعد غدٍ الثلاثاء، على أن يستمر حتى يوم 31 مارس الحالي، وتتخلله مباراتان وديتان أمام نظيره الجزائري يومي 28 و31 مارس.

وكان منتخب الشباب قد بدأ سلسلة مبارياته الودية، الشهر الماضي بمباراتين أمام نظيره العراقي، انتهت الأولى بالتعادل الإيجابي، بينما فاز المنتخب في المباراة الثانية بهدف.