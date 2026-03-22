إبراهيم عادل يحرز هدفا رائعا في فوز نورشيلاند على سونويوسك

قاد إبراهيم عادل جناح نورشيلاند فريقه للفوز على سونويوسك في الدوري الدنماركي يوم الأحد بعدما سجل هدفا رائعا.

واستقبل نورشيلاند منافسه سونويوسك في الجولة الثانية من مرحلة المنافسة على لقب الدوري الدنماركي.

وبدأ إبراهيم عادل في التشكيل الأساسي لنورشيلاند للمباراة الثانية على التوالي منذ انضمامه إلى النادي الدنماركي.

وصنع الدولي المصري هدفا لزميله لامين ساديو في الشوط الأول لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني، افتتح إبراهيم عادل جناح نورشيلاند سجله التهديفي في الملاعب الأوروبية، في الدقيقة 48 بطريقة رائعة بعد راوغ دفاع سونويوسك وسدد قذيفة في الشباك.

واستبدل جناح بيراميدز السابق في الدقيقة 69.

وأضاف ساديو الهدف الثاني لنورشيلاند في الدقيقة 72.

ورفع نورشيلاند رصيده إلى 39 نقطة، ليرتقي من المركز السادس إلى المركز الرابع، بفارق الأهداف عن سونويوسك صاحب المركز الثالث المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي.

وكان إبراهيم عادل قد تواجد على مقاعد بدلاء نورشيلاند ضد كوبنهاجن وفيجلي وفيبورج في الجولات 20 و21 و22 من منافسات الدوري الدنماركي.

قبل أن يشارك أمام ميتيلاند كأساسي في الجولة الافتتاحية لمرحلة تحديد البطل، وهي المباراة التي انتهت بفوز رفاق إبراهيم عادل في الوقت القاتل.

وينقسم الدوري الدنماركي المكون من 12 فريقا بعد نهاية المرحلة الأولى لمرحلتين، مرحلة المنافسة على الدوري ومرحلة الهروب من الهبوط.

وانضم الجناح الأيسر المصري إلى نورشيلاند على سبيل الإعارة قادما من الجزيرة الإماراتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

نورشيلاند توج بالدوري الدنماركي للمرة الأخيرة في موسم 2011/2012.