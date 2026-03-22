الإصابة تبعد روبن دياز عن مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة

الأحد، 22 مارس 2026 - 16:54

كتب : FilGoal

روبن دياز - لايبزيج ومانشستر سيتي

يغيب روبن دياز مدافع مانشستر سيتي عن لقاء فريقه ضد أرسنال يوم الأحد.

ويصطدم سيتي بأرسنال في نهائي كأس رابطة المحترفين في السادسة والنصف من مساء الأحد.

وذكرت شبكة ذا أثليتك أن دياز سيغيب عن اللقاء بسبب الإصابة في العضلة الضامة.

أخبار متعلقة:
ومن المتوقع أن يغيب روبن دياز عن معسكر منتخب البرتغال خلال فترة التوقف الدولي.

وربما يعود الدولي البرتغالي قبل صدام سيتي أمام ليفربول يوم 4 أبريل المقبل في ربع نهائي كأس إنجلترا.

ويحتاج سيتي لخدمات مدافعه المخضرم في ظل صراعه على لقب الدوري الإنجليزي.

إذ يحتل الفريق السماوي وصافة الدوري الإنجليزي خلف أرسنال قبل 8 جولات من نهاية الموسم.

نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/525710/الإصابة-تبعد-روبن-دياز-عن-مانشستر-سيتي-في-نهائي-كأس-الرابطة