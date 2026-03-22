مهاجم شباب بلوزداد: المصري خلق لنا صعوبات كبيرة ولكن

يرى لطفي بوصوار مهاجم شباب بلوزداد أن فريق المصري البورسعيدي تسبب في متاعب كثيرة لفريقه قبل حسم التأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وتعادل المصري مع شباب بلوزداد بدون أهداف في إياب ربع نهائي الكونفدرالية، ليتأهل الفريق الجزائري بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض خلال التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 بلقاء الذهاب في مصر.

وقال بوصوار في تصريحات نقلتها جريدة الشروق الجزائرية: "المباراة كانت صعبة جداً أمام النادي المصري الذي خلق لنا صعوبات كبيرة، لكن النتيجة الإيجابية التي حققناها في مصر كانت مفتاح التأهل إلى الدور القادم".

وأضاف "سر التأهل والتألق هو روح الأخوة بيننا، كنا يدا واحدة وتحلينا بالجدية في العمل، والحمد لله جهودنا لم تذهب سدى".

وتابع "أشكر جماهير شباب بلوزداد وأطلب منهم مواصلة دعمنا حتى نهاية الموسم".

وأتم بوصوار صاحب هدف لقاء الذهاب "قدمنا أفضل هدية لجماهيرنا في عيد الفطر، ونتمنى الذهاب بعيداً في هذه المنافسة".

وتأهل بلوزداد لأول مرة في تاريخه لنصف نهائي الكونفدرالية.

وسبق للفريق الجزائري أن وصل لنصف نهائي البطولات الإفريقية مرة وحيدة في تاريخه في كأس الكؤوس الإفريقية 1996.

وللمرة الرابعة على التوالي يودع المصري بطولة الكونفدرالية من دور ربع النهائي.

ولا يزال المصري يبحث عن التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية منذ موسم 2017-18 عندما وصل لتلك المرحلة تحت قيادة حسام حسن آنذاك.

وينتظر بلوزداد الفائز من مباراة الزمالك ضد أوتوهو الكونغولي في نصف النهائي.