جابرييل: أستمتع بمواجهة هالاند.. وهذا سيكون عملي بعد كرة القدم

كشف جابرييل ماجاليس مدافع أرسنال أن مواجهة إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي من التحديات الكبيرة المفضلة له.

ويستعد أرسنال لمواجهة مانشستر سيتي مساء يوم الأحد في نهائي كأس الرابطة الإنجليزي على ملعب ويمبلي.

وقال جابرييل ماجاليس في تصريحات لشبكة ذا أثليتك: "نحن نستمتع بهذه المواجهات الكبيرة، وأنا أستمتع بمواجهة هالاند وأي مهاجم، فهذا عملي، وأحب التحديات".

وواصل "هالاند لاعب كبير، وبالتأكيد هو أيضا يستمتع باللعب ضدي، في هذا الدوري، عليك أن تكون قويا وتفوز بكل التحاماتك".

وأردف "أحاول دائما تقديم أفضل ما لدي، وأبذل كل شيء من أجل هذا الشعار، حتى يرى زملائي ذلك، أنا مدافع، لذلك يجب أن أنقل الروح القتالية لزملائي ولجماهيرنا، أقدم كل ما لدي داخل الملعب، وأحاول تحفيز الجميع".

وكشف "مباراة مانشستر سيتي في نهائي الكأس ستكون معركة كبيرة، وأنا مستعد لها، نحن متحمسون جدا لهذه المباراة، تعلمنا الكثير في السنوات الماضية، ونريد الفوز بكل مباراة".

وواصل "الدوري الإنجليزي هو الأصعب، لكننا نمر بفترة جيدة الآن، علينا فقط الاستمرار بنفس الأداء ونرى كيف سينتهي الأمر، كرة القدم الجميلة ليست فقط تمريرات رائعة، بل أيضا الطريقة التي تدافع بها".

وعن مستقبله بعد كرة القدم قال: "ربما بعد كرة القدم يمكنني أن أعمل كحارس أمن، زملائي يعرفونني جيدا، فنحن نتدرب معا كل يوم".

وأتم "كنت عدوانيا جدا عندما كنت أصغر سنا، لكن بالنسبة لي الدفاع هو حماية منزلي، عقليتي الآن مختلفة تماما عن الماضي، تعلمت الكثير، وأعرف أن الأخطاء تحدث، لذلك أعود أقوى".

وانضم جابرييل إلى أرسنال صيف 2020 وينتهي عقده مع الفريق صيف 2029.

وخاض مع أرسنال الموسم الحالي 37 مباراة مسجلا 4 أهداف وصنع 5 آخرين.