مدرب شباب بلوزداد: قدمنا مباراة ممتازة أمام المصري.. وهذا إنجاز تاريخي

يؤمن سياد راموفيتش مدرب شباب بلوزداد بأن فريهق قدم مباراة ممتازة أمام المصري منحته التأهل لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتعادل المصري مع شباب بلوزداد بدون أهداف في إياب ربع نهائي الكونفدرالية، ليتأهل الفريق الجزائري بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض خلال التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 بلقاء الذهاب في مصر.

وقال راموفيتش في تصريحات نقلتها جريدة الشروق الجزائرية: "أشكر اللاعبين، المباراة لم تكن سهلة، قدمنا مباراة ممتازة، هذا إنجاز تاريخي وأنا فخور مجددا بالتواجد مع هذا الفريق".

وأضاف "فخور بالعمل الذي قدمته في الفريق، وفخور بالمجهودات طيلة عام مع النادي، طوينا صفحة التأهل والآن نفكر في مواجهة مولودية الجزائر".

وتابع "شباب بلوزداد فريق كبير ومن ضمن الافضل في إفريقيا، نحاول الذهاب إلى أبعد نقطة ولماذا لا نصل إلى النهائي، ونحن نحاول المنافسة على كل الجبهات في الدوري والكأس وكأس الكونفدرالية".

وأكمل "ليس من السهل أن تلعب كل 3 أيام لكن سأقدم كل ما لدي لإسعاد جمهور شباب بلوزداد".

وأتم "وسائل الإعلام لم تكن منصفة معي، لم يحدث إطلاقًا أن قمت بالبصق على جمهور شباب بلوزداد، فذلك لا تسمح به لا تربيتي ولا قيمي الدينية. أنا حريص حتى داخل عائلتي على تربية أبنائي على أفضل المبادئ".

وتأهل بلوزداد لأول مرة في تاريخه لنصف نهائي الكونفدرالية.

وسبق للفريق الجزائري أن وصل لنصف نهائي البطولات الإفريقية مرة وحيدة في تاريخه في كأس الكؤوس الإفريقية 1996.

وللمرة الرابعة على التوالي يودع المصري بطولة الكونفدرالية من دور ربع النهائي.

ولا يزال المصري يبحث عن التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية منذ موسم 2017-18 عندما وصل لتلك المرحلة تحت قيادة حسام حسن آنذاك.

وينتظر بلوزداد الفائز من مباراة الزمالك ضد أوتوهو الكونغولي في نصف النهائي.