عمر فايد: عدم التواجد في قائمة منتخب مصر شيء محزن.. أتمنى متابعة واهتمام أكبر

الأحد، 22 مارس 2026 - 11:22

كتب : FilGoal

عمر فايد لاعب أروكا

أبدى عمر فايد مدافع أروكا البرتغالي حزنه بسبب عدم الانضمام لقائمة منتخب مصر في توقف مارس الجاري.

وأعلن حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر لمواجهتي السعودية وإسبانيا وديا في التوقف الدولي لشهر مارس الجاري، والتي خلت من اسم فايد.

وقال فايد عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "دعم وتشجيع كامل لمنتخب بلدي، لكن بصراحة عدم التواجد في القائمة رغم اجتهادي المستمر واحترافي في الدوري البرتغالي شيء محزن بالنسبة لي".

وأضاف "أحترم كل القرارات لكن كنت أتمنى يكون هناك متابعة واهتمام أكبر".

وأتم "مستمر في عملي وأثق أن مجهوداتي لن تضيع".

ولم ينضم فايد لمنتخب مصر الأول سوى مرة واحدة في صيف 2023، تحت قيادة روي فيتوريا.

ولم يظهر مدافع فنربخشة المعار إلى أروكا مع فريقه البرتغالي منذ يناير الماضي بسبب الإصابة.

ولعب فايد مع أروكا 9 مباريات هذا الموسم، بواقع 7 مباريات في الدوري البرتغالي و2 في كأس البرتغال.

ويحل منتخب مصر ضيفا على السعودية في جدة يوم 27 مارس ثم إسبانيا في برشلونة يوم 31 من نفس الشهر.

ويغيب محمد صلاح قائد المنتخب ونجم ليفربول عن القائمة بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه ضد جالاتاسراي في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

وشهدت القائمة انضمام محمد علاء حارس مرمى الجونة وطارق علاء لاعب زد المعار من بيراميدز وهيثم حسن لاعب ريال أوفييدو الإسباني.

ويتواجد هيثم حسن لأول مرة في معسكر منتخب مصر بعد سنوات من محاولات إقناعه للانضمام للفراعنة. (طالع التفاصيل)

وعاد محمد عبد المنعم لقائمة المنتخب بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي التي غاب بسببها منذ أبريل الماضي عن المباريات.

ويغيب 8 لاعبين تواجدوا في قائمة أمم إفريقيا مع العميد عن قائمة شهر مارس هم: محمد صبحي وأحمد الشناوي ومحمد حمدي وأحمد عيد ومحمد شحاتة ومصطفى فتحي وصلاح محسن وأسامة فيصل.

ويعود ناصر منسي لقائمة الفراعنة بعدما انضم من قبل للقائمة تحت روي فيتوريا في أغسطس 2022 لكن دون أن يشارك بقميص المنتخب الأول.

وكذلك يعود إسلام عيسى لتمثيل منتخب مصر بعدما شارك وديا ضد ليبيريا تحت قيادة روي فيتوريا في 2022، كما مثل منتخب مصر الثاني في كأس العرب 2025.

وجاءت قائمة منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - مصطفي شوبير (الأهلي) - مهدي سليمان (الزمالك) - محمد علاء (الجونة)

الدفاع: محمد هاني (الأهلي) - طارق علاء (زد) - رامي ربيعة (العين الإماراتي) - محمد عبد المنعم (نيس الفرنسي) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - حسام عبد المجيد (الزمالك) - خالد صبحي (المصري) - أحمد فتوح (الزمالك) - أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي)

الوسط: حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - مهند لاشين (بيراميدز) - محمود صابر (زد) - أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) - إمام عاشور (الأهلي) - محمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي) - عمر مرموش (مانشستر سيتي الإنجليزي) - إبراهيم عادل (ميتييلاند الدنماركي) - هيثم حسن (ريال أوفييدو الإسباني) - إسلام عيسى (سيراميكا كليوباترا)

الهجوم: مصطفي محمد (نانت الفرنسي) - ناصر منسي (الزمالك)

وأوضح إبراهيم حسن مدير منتخب مصر سابقا أن بعثة المنتخب ستتوجه إلى مدينة جدة يوم 25 مارس لمواجهة المنتخب السعودي، قبل السفر يوم 28 إلى إسبانيا لخوض المباراة الثانية يوم 31 من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر، نظيره الإسباني يوم 31 مارس الحالي بمدينة برشلونة، ضمن برنامج إعداد الفراعنة استعدادا لمنافسات كأس العالم.

وأوضح منتخب إسبانيا أن المباراة ستقام يوم 31 مارس على ملعب كورنيا إلبرات معقل إسبانيول في مدينة برشلونة.

