مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: هيثم حسن يقترب من الانضمام لمعسكر مارس

اقترب هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو الإسباني من الانضمام لمنتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

ويملك حسن الحق في اللعب مع 3 منتخبات وهي مصر وفرنسا وتونس.

وقال مصدر من منتخب مصر لـFilGoal.com: "طلبنا انضمام هيثم حسن لمنتخب مصر خلال معسكر شهر مارس الدولي وحدث تواصل إيجابي خلال الساعات الماضية".

وتابع "اللاعب يقترب من التواجد خلال معسكر منتخب مصر القادم".

وسبق لهيثم حسن الانضمام لمنتخبات فرنسا بالأعمار السنية المختلفة فيما عدا المنتخب الأول.

وكان حسن أحد العناصر التي ساهمت في صعود أوفييدو لدوري الدرجة الأولى الإسباني خلال الموسم الماضي.

وشارك صاحب الـ 24 عاما في 27 مباراة منذ بداية الموسم الحالي بقميص ريال أوفييو وصنع 3 أهداف ولم يسجل.

ويستعد هيثم حسن برفقة ريال أوفييدو لمواجهة فالنسيا مساء اليوم السبت بالدوري الإسباني.

وكان من المفترض أن يلتقي منتخب مصر مع السعودية وإسبانيا وديا في قطر خلال معسكر مارس ولكن قطر اعتذرت عن عدم استضافة المباراتين بسبب الأوضاع الأمنية، ولا يزال اتحاد الكرة يبحث عن الحلول البديلة للمعسكر.