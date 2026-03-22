مواعيد مباريات الأحد 22 مارس - الزمالك في الكونفدرالية.. ودربي مدريد ونهائي كأس الرابطة الإنجليزية

يشهد اليوم الأحد مجموعة من المباريات القوية في مختلف المسابقات حول العالم.

ويلعب الزمالك أمام أوتوهو في مباراة مرتقبة لإياب الدور ربع النهائي لـ كأس الكونفدرالية.

ويواجه ريال مدريد نظيره أتلتيكو مدريد في دربي مدريد بالجولة 29 من الدوري الإسباني.

ويخوض مانشستر سيتي نهائي مرتقب أمام أرسنال في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

الكونفدرالية

الزمالك × أوتوهو في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.. وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 2.

اتحاد العاصمة × مانيما يونيون في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.. وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 5.

الوداد الرياضي × اولمبيك أسفي في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.. وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 2.

دوري أبطال إفريقيا

استاد مالي × ماميلودي صن داونز في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.. وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 6.

الهلال × نهضة بركان في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.. وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 5.

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل يونايتد × سندرلاند في تمام الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.. وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 2.

أستون فيلا × وست هام يونايتد في تمام الرابعة وربع عصرا بتوقيت القاهرة.. وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 3.

توتنام × نوتنجهام فورست في تمام الرابعة وربع عصرا بتوقيت القاهرة.. وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 6.

الدوري الإسباني

برشلونة × رايو فايكانو في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.. وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 1.

سيلتا فيجو × ديبورتيفو ألافيس في تمام الخامسة وربع مساء بتوقيت القاهرة.. وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 9.

ريال مدريد × أتلتيكو مدريد في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.. وتذاع عبر بي إن سبورت 1.

كأس الرابطة الإنجليزية

أرسنال × مانشستر سيتي في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.. وتذاع عبر بي إن سبورت 1.

الدوري المصري

زد × طلائع الجيش في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.. عبر أون سبورت 1.

الاتحاد السكندري × فاركو في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.. وتذاع عبر أون سبورت 1.

كهرباء الإسماعيلية × مودرن سبورت في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.. وتذاع عبر أون سبورت 2.