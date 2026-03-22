حارس الترجي: لعبنا مباراة كبيرة جدا أمام الأهلي

الأحد، 22 مارس 2026 - 00:20

كتب : FilGoal

بشير بن سعيد

أشاد بشير بن سعيد حارس مرمى الترجي بأداء فريقه أمام الأهلي.

وودع الأهلي دوري أبطال إفريقيا بالخسارة أمام الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت عل ىاستاد القاهرة بدون جمهور.

وقال بن سعيد لـ بي إن سبورتس:

أخبار متعلقة:
وأضاف "لعبنا مباراة كبيرة جدا، حاولنا ألا نستقبل الكثير من الأهداف، واللاعبون لم يقصروا في أي شيء".

وأتم "نهدي الفوز لجمهور الترجي".

وتألق بن سعيد كثيرا في مباراة الأهلي وتصدى لأكثر من تسديدة من لاعبي الأحمر.

وفاز الترجي على الأهلي لأول مرة في استاد القاهرة خلال مواجهات الفريقين في البطولات الإفريقية.

وبذلك تصبح نتيجة مباراتي الذهاب والإياب 4-2 لصالح الترجي.

ويلتقي الترجي مع المتأهل من ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي والملعب المالي في نصف النهائي.

بينما يلحق الأهلي بـ بيراميدز الذي خرج من البطولة أيضا أمام الجيش الملكي.

بشير بن سعيد الأهلي الترجي
نرشح لكم
أخر الأخبار
/articles/525681/حارس-الترجي-لعبنا-مباراة-كبيرة-جدا-أمام-الأهلي