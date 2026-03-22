مؤتمر مدرب الترجي: أشعلت حماس اللاعبين بين الشوطين.. والجلاصي بطل

الأحد، 22 مارس 2026 - 00:18

كتب : FilGoal

باتريس بوميل - الترجي

أشاد باتريس بوميل المدير الفني لـ الترجي بأداء لاعبيه بعد الفوز على الأهلي والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكرر الترجي فوزه علي الأهلي بنتيجة 3-2 في الإياب بالقاهرة بعد الفوز ذهابا 1-0 في تونس.

وقال باتريس بوميل المدير الفني لـ الترجي عبر المؤتمر الصحفي: "سعيد بالفوز والنتيجة، سنحتفل اليوم وبدءا من الغد سنبدأ العمل للمباريات المقبلة".

وأضاف "أشع لإشعال حماسهم وسجلنا 3 أهداف، والفريق بأكمله كان جيدا وليس دانهو فقط".

وأكمل "في الشوط الثاني كنا أفضل من الأهلي وكانت رغبتنا ألا نفقد فرصة التأهل لنصف النهائي".

وأردف "مواجهة صنداونز في المربع الذهبي؟ فازوا ذهابا بنتيجة كبيرة، لكن ما قدمناه اليوم يعني أننا سنقدم أداءً جيدا في نصف النهائي أمامهم".

وأردف "بعض لاعبي الترجي لا تحب أن تفقد منهم الكرة ولذلك كنت أطالب اللاعبين بالتحلي بالصبر حتى لا يكون هناك أي تهور أمام الأهلي".

وأكمل "الجلاصي بطل لأنه شارك وهو مصاب وكذلك أهدي الفوز للجماهير التي كانت معنا في الفندق وهناك من جاء خصيصا لفرنسا لمؤازرة الفريق".

وأتم "تواجدت من قبل في استاد القاهرة وسط حضور جماهيري، تواجدت من قبل خلال مباراة مصر ضد زامبيا في 2009 وسط حضور 80 ألف مشجع وأعلم جيدا تأثيرهم، وفي حال تواجدت جماهير الأهلي كانت ستصبح دافعا لنا لأنني أحب اللعب وسط الجماهير".

ويلتقي الترجي مع المتأهل من ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي والملعب المالي في نصف النهائي.

بينما يلحق الأهلي بـ بيراميدز الذي خرج من البطولة أيضا أمام الجيش الملكي.

مؤتمر مدرب الترجي: أشعلت حماس اللاعبين بين الشوطين.. والجلاصي بطل 3 ساعة | الكرة الإفريقية
