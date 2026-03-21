توجاي: انتصارنا على الأهلي ذهابا وإيابا كان لرد الاعتبار

السبت، 21 مارس 2026 - 23:53

كتب : FilGoal

محمد أمين توجاي - الترجي

عبر محمد أمين توجاي لاعب الترجي عن سعادته بالفوز على الأهلي ذهابا وإيابا في دوري أبطال إفريقيا.

وودع الأهلي دوري أبطال إفريقيا بالخسارة أمام الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت عل ىاستاد القاهرة بدون جمهور.

وقال توجاي عبر بي إن سبورتس: "الحمد لله على الفوز الهام ذهابا وإيابا إذ لم ننتصر على الأهلي منذ 7 أعوام فهذا بمثابة رد للاعتبار".

وأتم "أهدي الفوز للجماهير التي كانت قلوبهم معنا وأتمنى أن نكون قد أسعدناهم في عيد الفطر".

وفاز الترجي على الأهلي لأول مرة في استاد القاهرة خلال مواجهات الفريقين في البطولات الإفريقية.

وبذلك تصبح نتيجة مباراتي الذهاب والإياب 4-2 لصالح الترجي.

ويلتقي الترجي مع المتأهل من ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي والملعب المالي في نصف النهائي.

بينما يلحق الأهلي بـ بيراميدز الذي خرج من البطولة أيضا أمام الجيش الملكي.

