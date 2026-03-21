علي بن حمودة: الفوز بلقب الكونفدرالية حلم من أصغر لأكبر شخص في بلوزداد

السبت، 21 مارس 2026 - 23:40

كتب : FilGoal

محمد علي بن حمودة - شباب بلوزداد

يأمل محمد علي بن حمودة لاعب شباب بلوزداد الجزائري تحقيق لقب الكونفدرالية لأول مرة في تاريخ النادي بعد التأهل لنصف النهائي على حساب المصري.

وفرض بلوزداد التعادل السلبي على المصري وتأهل لنصف النهائي بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض بعدما تعادل ذهابا 1-1.

وقال لاعب شباب بلوزداد عبر بي إن سبورتس: "مباراة صعبة وكنا رجالا طيلة 90 دقيقة ونهدي الانتصار للجمهور، ولدينا أمل كبير في تحقيق اللقب".

وأضاف "الفوز بالبطولة حلم من أصغر لأكبر شخص في الفريق، تخطينا نصف النهائي لأول مرة منذ 30 سنة".

وأتم "لدينا هدف وسنحققه وهدفنا إسعاد جماهيرنا. والجمهور كان رائعا ومفتاح المباراة اليوم وننتظرهم خلفنا دائما ولن نخذلكم".

ولأول مرة يتأهل بلوزداد لنصف نهائي الكونفدرالية في تاريخه.

وسبق للفريق الجزائري أن وصل لنصف نهائي البطولات الإفريقية مرة وحيدة في تاريخه في كأس الكؤوس الإفريقية 1996.

وللمرة الرابعة على التوالي يودع المصري بطولة الكونفدرالية من دور ربع النهائي.

ولا يزال المصري يبحث عن التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية منذ موسم 2017-18 عندما وصل لتلك المرحلة تحت قيادة حسام حسن آنذاك.

وينتظر بلوزداد الفائز من مباراة الزمالك ضد أوتوهو الكونغولي في نصف النهائي.

