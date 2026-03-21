حمزة علاء: لم نوفق في أبطال إفريقيا.. وسنفعل كل شيء للتتويج بالدوري

السبت، 21 مارس 2026 - 23:31

كتب : FilGoal

مران الأهلي - حمزة علاء

أوضح حمزة علاء حارس مرمى الأهلي أن فريقه لم يكن موفقا أمام الترجي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ودع الأهلي دوري أبطال إفريقيا بالخسارة أمام الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت عل ىاستاد القاهرة بدون جمهور.

وقال حمزة علاء عبر بي إن سبورتس: "كنا نتمنى إسعاد الجماهير لكن الحمد لله على كل شيء، أبارك للترجي، وإن شاء الله القادم أفضل".

وأضاف "سنفعل كل ما في وسعنا للتتويج بالدوري لإسعاد الجماهير بشيء بسيط".

وأنهى حديثه قائلا: "كنا نعرف أهمية دوري أبطال إفريقيا بالنسبة للجمهور، لم نكن موفقين للوصول لأبعد من ذلك".

وفاز الترجي على الأهلي لأول مرة في استاد القاهرة خلال مواجهات الفريقين في البطولات الإفريقية.

وبذلك تصبح نتيجة مباراتي الذهاب والإياب 4-2 لصالح الترجي.

ويلتقي الترجي مع المتأهل من ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي والملعب المالي في نصف النهائي.

بينما يلحق الأهلي بـ بيراميدز الذي خرج من البطولة أيضا أمام الجيش الملكي.

