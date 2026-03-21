لعنة ربع النهائي مستمرة.. المصري يودع الكونفدرالية بتعادل سلبي أمام بلوزداد

تأهل شباب بلوزداد الجزائري لنصف نهائي الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه بالفوز بعدما تعادل بدون أهداف مع المصري في ملعب 20 أغسطس في الجزائر.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1 في استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ليتفوق الفريق الجزائري بقاعدة الهدف خارج الأرض.

وسبق للفريق الجزائري أن وصل لنصف نهائي البطولات الإفريقية مرة وحيدة في تاريخه في كأس الكؤوس الإفريقية 1996.

وللمرة الرابعة على التوالي يودع المصري بطولة الكونفدرالية من دور ربع النهائي.

ولا يزال المصري يبحث عن التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية منذ موسم 2017-18 عندما وصل لتلك المرحلة تحت قيادة حسام حسن آنذاك.

وينتظر بلوزداد الفائز من مباراة الزمالك ضد أوتوهو الكونغولي في نصف النهائي.

وصف المباراة

طالب لاعبو بلوزداد بركلة جزاء مبكرة رفض الحكم احتسابها.

وفي الدقيقة 10 تصدى لها فريد شعال حارس بلوزداد لرأسية سهلة من صلاح محسن.

وفي الدقيقة 36 تصدى الحارس مجددا لرأسية صلاح محسن.

وجاءت أخطر فرص المصري في الشوط الأول من كريم العراقي بتسديدة من لمسة واحدة على الطائر أبعدها الحارس لركنية في الدقيقة 43.

في الشوط الثاني مرت رأسية عبد الرؤوف بن غيث بجوار القائم الأيسر لعصام ثروت.

وتألق الحارس في التصدي لكرة عبد الرحيم دغموم في الدقيقة 66.

الدقائق الأخيرة لم تشهد أي جديد إذ تعرض شعال للإصابة وتوقفت المباراة عدة دقائق لإسعافه.

ونشبت مشادة في الدقيقة 90+1 بين لاعبي الفريقين، وانتهت المباراة بالتعادل 0-0 ليودع المصري الكونفدرالية من ربع النهائي للموسم الثاني تواليا.