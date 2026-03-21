الأهلي يودع دوري أبطال إفريقيا بخسارة تاريخية أمام الترجي

السبت، 21 مارس 2026 - 23:02

كتب : FilGoal

الأهلي - الترجي

ودع الأهلي دوري أبطال إفريقيا بالخسارة أمام الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت عل ىاستاد القاهرة بدون جمهور.

وفاز الترجي على الأهلي لأول مرة في استاد القاهرة خلال مواجهات الفريقين في البطولات الإفريقية.

وبذلك تصبح نتيجة مباراتي الذهاب والإياب 4-2 لصالح الترجي.

بمشاركة حمزة عبد الكريم.. برشلونة يخسر من دام هداف دوري الأبطال.. تريزيجيه يتقدم لـ الأهلي أمام الترجي

ويلتقي الترجي مع المتأهل من ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي والملعب المالي في نصف النهائي.

بينما يلحق الأهلي بـ بيراميدز الذي خرج من البطولة أيضا أمام الجيش الملكي.

وصف المباراة.

بدأت خطورة الأهلي مبكرا برأسية من إمام عاشور مرت جوار القائم في الدقيقة 6.

ومن ركنية كاد ياسر إبراهيم أن يسجل في الدقيقة 8 بضربة رأسية أبعدها الدفاع من على خط المرمى.

واستمر تفوق الأهلي في البداية ونجح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 10 عن طريق تريزيجيه بعد متابعة لعرضية ديانج.

وتألق مصطفى شوبير وتصدى لفرصة خطيرة من تسديدة قوية للمهاجم فلوريان داهو في الدقيقة 18.

ورد عليه بشير بن سعيد حارس مرمى الترجي بتصدي لتسديدة قوية من زيزو.

واستمر بشير بن سعيد في التألق وأنقذ تسديدة صاروخية من مروان عطية في الدقيقة 32 ثم أبعد تسديدتين من تريزيجيه.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

في الشوط الثاني واصل الحارس تألقه وتصدى لكرة قوية من إمام عاشور.

ورد مصطفى شوبير بتصدى مميز لتسديدة قوية من دانهو.

وسجل الترجي هدف التعادل في الدقيقة 66 بتسديدة من دانهو بعد خطأ في التمرير من لاعبي الأهلي.

ودفع توروب مدرب الأهلي بكل من مروان عثمان وحسين الشحات بدلا من ديانج وإمام عاشور لتنشيط الهجوم.

وحصل الترجي على ركلة جزاء في الدقيقة 74 بعد خطأ من هادي رياض.

وتقدم محمد أمين توجاي لتسديد ركلة الجزاء وسجل منها هدف الترجي الثاني في الدقيقة 77.

ونجح الأهلي في تسجيل الهدف الثاني والتعادل في الدقيقة 83 بضربة رأسية من مروان عثمان بعد ركنية نفذها زيزو.

وأكمل الترجي الثلاثية في الدقيقة 90+4 بضربة رأسية من حمزة الجلاصي بعد ركنية.

لتنتهي المباراة بفوز الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

