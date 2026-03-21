خبر في الجول - غياب يورتشيتش عن مؤتمر بيراميدز بعد توديع أبطال إفريقيا

السبت، 21 مارس 2026 - 21:51

كتب : بسام أبو بكر

كرونوسلاف يورتشيتش - بيراميدز

تعرض كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز للطرد عقب نهاية لقاء الفريق ضد الجيش الملكي.

وودع بيراميدز حامل اللقب دوري أبطال إفريقيا من ربع النهائي بعد خسارة مفاجئة بنتيجة 2-1 في القاهرة رغم التعادل ذهابا 1-1 في المغرب.

وحسبما علم FilGoal.com فإن معتصم سالم المدرب المساعد حضر المؤتمر الصحفي لبيراميدز عقب نهاية اللقاء بدلا من الكرواتي.

ويأتي ذلك بسبب تعرض يورتشيتش للطرد بعد نهاية اللقاء نظرا لاعتراضه على قرار الحكم.

وسجل رضا سليم ومحمد ربيع حريمات ثنائية الجيش الملكي، بينما أحرز فيستون ماييلي هدف بيراميدز الوحيد.

وكانت مباراة الذهاب في المغرب قد انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وبذلك أصبح مجموع المباراتين 3-2 للجيش الملكي.

وبهذه النتيجة تم إقصاء بيراميدز حامل لقب البطولة.

وكان بيراميدز انتصر على الجيش الملكي في نفس الدور من النسخة الماضية، إذ كان مجموع المباراتين 4-3.

كرونوسلاف يورتشيتش بيراميدز دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/525666/خبر-في-الجول-غياب-يورتشيتش-عن-مؤتمر-بيراميدز-بعد-توديع-أبطال-إفريقيا