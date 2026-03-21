هداف دوري الأبطال.. تريزيجيه يتقدم لـ الأهلي أمام الترجي
السبت، 21 مارس 2026 - 21:44
كتب : FilGoal
سجل محمود حسن "تريزيجيه" هدف تقدم الأهلي أمام الترجي التونسي.
ويلعب الأهلي ضد الترجي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة بدون حضور الجمهور.
وفاز الترجي على الأهلي بهدف دون رد في مباراة الذهاب.
وجاء هدف تريزيجيه في الدقيقة 10 بعد متابعة لعرضية من ديانج تصدى لها الحارس وأكملها في الشباك.
ويعد الهدف هو رقم 6 لتريزيجيه هذا الموسم في دوري أبطال إفريقيا، ليصبح هداف البطولة.
كما وصل تريزيجيه لهدفه رقم 15 مع الأهلي هذا الموسم في مختلف البطولات.
محمود تريزيغيه يبصم على هدف التقدم للأهلي #دوري_أبطال_إفريقيا#CAFCL pic.twitter.com/QRcLIqvd6Q— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 21, 2026
