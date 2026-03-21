هداف دوري الأبطال.. تريزيجيه يتقدم لـ الأهلي أمام الترجي

السبت، 21 مارس 2026 - 21:44

كتب : FilGoal

الأهلي - الترجي

سجل محمود حسن "تريزيجيه" هدف تقدم الأهلي أمام الترجي التونسي.

ويلعب الأهلي ضد الترجي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة بدون حضور الجمهور.

وفاز الترجي على الأهلي بهدف دون رد في مباراة الذهاب.

لاعب الجيش الملكي: قاتلنا من أجل تحقيق الفوز التاريخي على بيراميدز أدهم حامد يقود بتروجت لخطف نقطة من المقاولون العرب

وجاء هدف تريزيجيه في الدقيقة 10 بعد متابعة لعرضية من ديانج تصدى لها الحارس وأكملها في الشباك.

ويعد الهدف هو رقم 6 لتريزيجيه هذا الموسم في دوري أبطال إفريقيا، ليصبح هداف البطولة.

كما وصل تريزيجيه لهدفه رقم 15 مع الأهلي هذا الموسم في مختلف البطولات.

توجاي: انتصارنا على الأهلي ذهابا وإيابا كان لرد الاعتبار الجلاصي: أصررت على لعب مباراة الأهلي رغم الإصابة علي بن حمودة: الفوز بلقب الكونفدرالية حلم من أصغر لأكبر شخص في بلوزداد حمزة علاء: لم نوفق في أبطال إفريقيا.. وسنفعل كل شيء للتتويج بالدوري لعنة ربع النهائي مستمرة.. المصري يودع الكونفدرالية بتعادل سلبي أمام بلوزداد الأهلي يودع دوري أبطال إفريقيا بخسارة تاريخية أمام الترجي خبر في الجول - غياب يورتشيتش عن مؤتمر بيراميدز بعد توديع أبطال إفريقيا انتهت الكونفدرالية - بلوزداد (0)-(0) المصري.. تعادل يساوي توديع
توجاي: انتصارنا على الأهلي ذهابا وإيابا كان لرد الاعتبار دقيقة | الكرة الإفريقية
الجلاصي: أصررت على لعب مباراة الأهلي رغم الإصابة 7 دقيقة | الكرة الإفريقية
علي بن حمودة: الفوز بلقب الكونفدرالية حلم من أصغر لأكبر شخص في بلوزداد 14 دقيقة | الكرة الإفريقية
حمزة علاء: لم نوفق في أبطال إفريقيا.. وسنفعل كل شيء للتتويج بالدوري 23 دقيقة | الكرة الإفريقية
الدوري المصري – موعد مباراة إنبي ضد بيراميدز 24 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري – موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي 29 دقيقة | الدوري المصري
لعنة ربع النهائي مستمرة.. المصري يودع الكونفدرالية بتعادل سلبي أمام بلوزداد 44 دقيقة | الكرة الإفريقية
الأهلي يودع دوري أبطال إفريقيا بخسارة تاريخية أمام الترجي 52 دقيقة | الكرة الإفريقية
1 خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب 2 إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 3 سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر 4 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (2)-(3) الترجي.. خسارة الأحمر ووداع البطولة
