انتهت الكونفدرالية - بلوزداد (0)-(0) المصري.. تعادل يساوي توديع
السبت، 21 مارس 2026 - 20:55
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة شباب بلوزداد الجزائري ضد المصري في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.
وانتهت مباراة الذهاب بنتيجة 1-1 والتي أقيمت الأسبوع الماضي.
ويحتاج المصري للفوز بأي نتيجة من أجل الوصول لنصف النهائي.
وينتظر الفائز من تلك المباراة الفائز من لقاء الزمالك وأوتوهو الكونغولي.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.
--
انتهت
ق 81: تغييرات هجومية بمشاركة الشامي وبامبو
ق 60: عبد الرؤوف بن غيث يسدد برأسية كرة تمر بجوار القائم الأيسر
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 43: كريم العراقي يسدد كرة من لمسة واحدة يبعدها الحارس لركنية
بداية اللقاء
نرشح لكم
