لاعب الجيش الملكي: قاتلنا من أجل تحقيق الفوز التاريخي على بيراميدز

السبت، 21 مارس 2026 - 20:35

كتب : FilGoal

يوسف الفحلي - الجيش الملكي

أوضح يوسف الفحلي لاعب الجيش الملكي أن فريقه قاتل من أجل الفوز على بيراميدز.

وخسر بيراميدز من منافسه الجيش الملكي المغربي بهدفين مقابل هدف في إياب ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال الفحلي لـ بي إن سبورتس: "قاتلنا من أجل الفوز التاريخي على بيراميدز، أشكر إدارة النادي وزملائي والجهاز الفني والجماهير".

وأضاف "نريد تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الحالي".

وأتم "لدينا لقب واحد ونرغب في التتويج باللقب الثاني".

وكانت مباراة الذهاب في المغرب قد انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وبذلك أصبح مجموع المباراتين 3-2 للجيش الملكي.

وبهذه النتيجة تم إقصاء بيراميدز حامل لقب البطولة.

وكان بيراميدز انتصر على الجيش الملكي في نفس الدور من النسخة الماضية، إذ كان مجموع المباراتين 4-3.

