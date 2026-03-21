انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (2)-(3) الترجي.. خسارة الأحمر ووداع البطولة

السبت، 21 مارس 2026 - 20:28

كتب : FilGoal

الأهلي - الترجي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الترجي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
تشكيل الترجي – تغييرات عديدة من باتريس بوميل لمواجهة الأهلي تشكيل الأهلي – لا تدوير اليوم.. شوبير يحرس المرمى أمام الترجي

ق 90: الهدف الثالث للترجي

ق 83: جوووووول الثاني للأهلي

ق 77: الهدف الثاني من توجاي

ق 76: نزول الشحات ومروان عثمان بدلا من بنشرقي وديانج

ق 66: هدف التعادل من دانهو

ق 62: إنذار لمحمد أمين توجاي بعد تدخل قوي على ديانج

ق 53: شوبير يتألق أمام تسديدة داهو

ق 52: هادي رياض يبعد عرضية خطيرة

ق 47: بشير بن سعيد يواصل التألق

ق 42: الحارس يواصل التألق أمام تريزيجيه

ق 34: بشير بن سعيد يتصدى لصاروخ تريزيجيه

ق 32: تسديدة صاروخية يتصدى لها الحارس من مروان عطية

ق 20: تسديدة قوية من زيزو الحارس يتصدى

ق 18: شوبير يتألق

ق 10: جووووووول تريزيجيه

ق 8: رأسية جديدة الدفاع يبعدها من على خط المرمى

ق 6: رأسية من إمام عاشور تمر جوار القائم

ق 4: خطورة حمراء

انطلاق المباراة

الأهلي دوري أبطال إفريقيا الترجي
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/525661/انتهت-أبطال-إفريقيا-الأهلي-2-3-الترجي-خسارة-الأحمر-ووداع-البطولة