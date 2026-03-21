انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (2)-(3) الترجي.. خسارة الأحمر ووداع البطولة
السبت، 21 مارس 2026 - 20:28
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الترجي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ــــــــــــــــــ
ق 90: الهدف الثالث للترجي
ق 83: جوووووول الثاني للأهلي
ق 77: الهدف الثاني من توجاي
ق 76: نزول الشحات ومروان عثمان بدلا من بنشرقي وديانج
ق 66: هدف التعادل من دانهو
ق 62: إنذار لمحمد أمين توجاي بعد تدخل قوي على ديانج
ق 53: شوبير يتألق أمام تسديدة داهو
ق 52: هادي رياض يبعد عرضية خطيرة
ق 47: بشير بن سعيد يواصل التألق
ق 42: الحارس يواصل التألق أمام تريزيجيه
ق 34: بشير بن سعيد يتصدى لصاروخ تريزيجيه
ق 32: تسديدة صاروخية يتصدى لها الحارس من مروان عطية
ق 20: تسديدة قوية من زيزو الحارس يتصدى
ق 18: شوبير يتألق
ق 10: جووووووول تريزيجيه
ق 8: رأسية جديدة الدفاع يبعدها من على خط المرمى
ق 6: رأسية من إمام عاشور تمر جوار القائم
ق 4: خطورة حمراء
انطلاق المباراة