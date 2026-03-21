مباشر أبطال إفريقيا – الأهلي (1)-(0) الترجي.. شوبير يتألق
السبت، 21 مارس 2026 - 20:28
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الترجي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ق 53: شوبير يتألق أمام تسديدة داهو
ق 52: هادي رياض يبعد عرضية خطيرة
ق 47: بشير بن سعيد يواصل التألق
ق 42: الحارس يواصل التألق أمام تريزيجيه
ق 34: بشير بن سعيد يتصدى لصاروخ تريزيجيه
ق 32: تسديدة صاروخية يتصدى لها الحارس من مروان عطية
ق 20: تسديدة قوية من زيزو الحارس يتصدى
ق 18: شوبير يتألق
ق 10: جووووووول تريزيجيه
ق 8: رأسية جديدة الدفاع يبعدها من على خط المرمى
ق 6: رأسية من إمام عاشور تمر جوار القائم
ق 4: خطورة حمراء
انطلاق المباراة
نرشح لكم
خبر في الجول - غياب يورتشيتش عن مؤتمر بيراميدز بعد توديع أبطال إفريقيا هداف دوري الأبطال.. تريزيجيه يتقدم لـ الأهلي أمام الترجي مباشر الكونفدرالية - بلوزداد (0)-(0) المصري.. الشوط الثاني لاعب الجيش الملكي: قاتلنا من أجل تحقيق الفوز التاريخي على بيراميدز إقصاء حامل اللقب.. بيراميدز يخسر من الجيش الملكي ويودع دوري أبطال إفريقيا تشكيل الترجي – تغييرات عديدة من باتريس بوميل لمواجهة الأهلي تشكيل الأهلي – لا تدوير اليوم.. شوبير يحرس المرمى أمام الترجي انتهت أبطال إفريقيا - بيراميدز (1)-(2) الجيش الملكي