إقصاء حامل اللقب.. بيراميدز يخسر من الجيش الملكي ويودع دوري أبطال إفريقيا

السبت، 21 مارس 2026 - 20:13

كتب : FilGoal

فيستون ماييلي - بيراميدز - الجيش الملكي

خسر بيراميدز من منافسه الجيش الملكي المغربي بهدفين مقابل هدف في إياب ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل رضا سليم ومحمد ربيع حريمات ثنائية الجيش الملكي، بينما أحرز فيستون ماييلي هدف بيراميدز الوحيد.

وكانت مباراة الذهاب في المغرب قد انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وبذلك أصبح مجموع المباراتين 3-2 للجيش الملكي.

وبهذه النتيجة تم إقصاء بيراميدز حامل لقب البطولة.

وكان بيراميدز انتصر على الجيش الملكي في نفس الدور من النسخة الماضية، إذ كان مجموع المباراتين 4-3.

وصف المباراة

افتتح الجيش الملكي النتيجة في الدقيقة التاسعة عن طريق رضا سليم بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 26 لعب زلاكة كرة رأسية خطيرة في منطقة الـ 6 ياردات تصدى لها الحارس.

وعاد الحكم إلى الفيديو بسبب شك في ركلة جزاء لصالح بيراميدز بعد لمسة يد على مدافع الجيش الملكي، إلا أن الحكم قرر عدم احتسابها في الدقيقة 37.

وتصدى الشناوي لتسديدة صاروخية من دراج من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 53.

وبعد دقيقتين استقبل بيراميدز الهدف الثاني عن طريق محمد ربيع حريمات بعد رأسية عقب عرضية من ركلة ركنية.

وقلص ماييلي النتيجة في الدقيقة 62 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء عقب عرضية من محمد الشيبي.

وحاول بيراميدز أن يسجل المزيد لكن لم يتم صناعة فرص حقيقية على مرمى الجيش الملكي.

