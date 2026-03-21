تشكيل الترجي – تغييرات عديدة من باتريس بوميل لمواجهة الأهلي

أجرى الفرنسي باتريس بوميل المدير الفني للترجي عدة تغييرات على تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي.

ويلعب الأهلي ضد الترجي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة بدون حضور الجمهور.

وفاز الترجي على الأهلي بهدف دون رد في مباراة الذهاب.

وجاء تشكيل الترجي كالآتي:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد

الدفاع: إبراهيما كيتا - حمزة جلاسي – محمد أمين توجاي – محمد أمين بن حميدة

الوسط: حسام تقا – أونوتشي أوجبليو – كسيلة بوعالية – عبد الرحمن كوناتي

الهجوم: جاك ديارا – فلوريان دانهو