تشكيل الأهلي – لا تدوير اليوم.. شوبير يحرس المرمى أمام الترجي

يستمر مصطفى شوبير في حراسة مرمى الأهلي أمام الترجي التونسي للمباراة الثانية على التوالي.

ويلعب الأهلي ضد الترجي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة بدون حضور الجمهور.

وفاز الترجي على الأهلي بهدف دون رد في مباراة الذهاب.

وتخلى ييس توروب المدير الفني للأهلي عن سياسة التدوير في حراسة المرمى خلال هذه المباراة، ليشارك شوبير بشكل أساسي.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – هادي رياض – يوسف بلعمري

الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – إمام عاشور

الهجوم: زيزو – بنشرقي – تريزيجيه

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد الشناوي – أحمد رمضان – محمد علي بن رمضان – كامويش – حسين الشحات – أحمد عيد – طاهر – أحمد نبيل "كوكا"