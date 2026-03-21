فولام يزيد أوجاع بيرنلي ويقربه من الهبوط

فاز فولام على بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وزاد فولام أوجاع بيرنلي في الدوري الإنجليزي، بعدما توقف رصيده عند النقطة 20 في المركز الـ19 وقبل الأخير، ليقترب أكثر من الهبوط.

بفارق 9 نقاط عن كل من وست هام ونوتينجهام فورست.

ورفع فولام رصيده إلى النقطة 44 في المركز الثامن.

تقدم بيرنلي في الدقيقة 60 عن طريق زيان فليمنج، ثم تعادل فولام في الدقيقة 67 بهدف سجله جوشوا كينج.

وأضاف هاري ويلسون الهدف الثاني لفولام في الدقيقة 73.

وتلقى بيرنلي ضربة قوية بطرد لاعبه جوش لورانت في الدقيقة 90 مع احتساب ركلة جزاء لصالح فولام.

وتقدم راؤول خيمينيز لتسديد الكرة وسجل منها هدف فولام الثالث في الدقيقة 90+4.