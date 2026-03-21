سبورت: حمزة عبد الكريم يختار دراسة إدارة الأعمال في إسبانيا

حضر حمزة عبد الكريم لاعب برشلونة الإسباني لمعرض التعليم الذي أقيم في مونتجويك في إسبانيا.

وانضم حمزة لبرشلونة وشارك مع فريق الشباب تحت 19 عاما وسجل هدفا.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية فإن حمزة تواجد في جناح كلية إدارة الأعمال العالمية وسيبدأ دراسة إدارة الأعمال والابتكار الرقمي بدءا من أكتوبر المقبل في إسبانيا.

وفي هذا السياق صرّح ديفيد أجيلار، المدير الأكاديمي لأكاديمية لاماسيا: "يلتزم نادينا بالجمع بين الرياضة الاحترافية والإعداد الأكاديمي. وهذا جزء من القيم التي نغرسها في لاماسيا".

ويدرس حمزة في مؤسسة دولية مقرها برشلونة ومدريد، تقدم برامجها باللغة الإنجليزية وتركز على الطلاب الذين يجمعون بين الدراسة والرياضة على مستوى عالٍ.

وخسر برشلونة بنتيجة 4-1 نهائي كأس ملك إسبانيا للشباب أمام ريال بيتيس بمشاركة اللاعب المصري الشاب.

وكشف تقرير سابق لنفس الصحيفة أن برشلونة يثق كليا في إمكانيات حمزة عبد الكريم.

ووفقا للصحيفة، فإن النادي يطلب منه الصبر والتقدم خطوة بخطوة لأن هناك قناعة تامة به وإمكانية إحداث تأثير كبير مستقبلا.

وانتقل عبد الكريم من الأهلي إلى برشلونة في يناير الماضي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء في الصيف المقبل.