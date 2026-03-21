مدرب برايتون: نريد أن نجعل ملعبنا مكانا لا يرغب أحد في القدوم إليه

السبت، 21 مارس 2026 - 18:18

كتب : FilGoal

hوتسلر

كشف فابيان هوتسلر مدرب برايتون عن رغبته في جعل ملعب ناديه مكانا لا يريد أحد القدوم إليه.

وحقق برايتون انتصارا ثمينا أمام ليفربول بنتيجة 2-1 في الدوري الإنجليزي.

وقال هوتسلر في المؤتمر الصحفي: "ملينرلاعب صاحب خبرة كبيرة، أفاد يانكوبا مينتي والشباب بخبرته الكبيرة، هكذا يبنى الفريق، وجيمس ميلنر مثالا رائعا على شخصية القائد صاحب التأثير الكبير".

وواصل "كان أداء الفريق رائعا، خاصة في الشوط الثاني إذ قدمنا كرة قدم مميزة جدا، صنعنا العديد من الفرص ودافعنا بشكل جيد، وعامة أنا سعيد جدا بأداء الفريق".

وأكمل "أسعدني دعم الجماهير أيضا، كانت الطاقة في ملعبنا مذهلة، نريد أن نجعل ملعبنا مكانا لا يرغب أحد في القدوم إليه، ونبني روحا جماعية قوية، نحن نسير في الطريق الصحيح".

وعن مستوى داني ويلبيك مهاجم برايتون قال: "إنه يقدم موسما استثنائيا، بالنسبة لي، لا يتعلق الأمر فقط بتسجيل الأهداف، بل بدوره مع زملائه وقدرته على خلق انسجام بين مختلف الثقافات داخل الفريق، بالنسبة لنا، هو لاعب لا يمكن تعويضه".

وعن كيفية تطويره لأداء الفريق قال: "لم يكن هناك تغيير كبير في الأداء، الأمر يتعلق فقط بإدارة اللحظات الحاسمة في المباراة بشكل أفضل، ما حدث اليوم مثال واضح، سجلنا واستقبلنا هدفا، لكننا واصلنا اللعب وتمسكنا بمبادئنا وبمستوى عال، وهذا كان أمرا رائعا".

وعن المنافسة على المراكز الأوروبية قال: "من المهم أن نفهم لماذا وصلنا إلى هذا المكان، لقد عملنا بجد، وواصلنا القيام بالأمور الصحيحة، وبنينا روحا جماعية داخل وخارج الملعب، الآن علينا أن نبقى متواضعين، ونتعامل مع كل مباراة على حدة وكأنها نهائي، ثم نرى ما سيحدث".

وسجل المهاجم الإنجليزي المخضرم داني ويلبيك هدفي برايتون.

ووصل صاحب الـ35 عاما إلى هدفه الـ12 خلال 30 مباراة بالموسم الحالي من الدوري الإنجليزي.

فيما أحرز ميلوس كيركيز هدف ليفربول الوحيد، ليسجل هدفه الثاني بقميص الريدز في الدوري الإنجليزي خلال 29 مباراة.

وغاب النجم الدولي المصري محمد صلاح عن صفوف ليفربول أمام برايتون بسبب الإصابة.

ليفربول تلقى الهزيمة العاشرة خلال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي خلال 31 مباراة.

الفوز رفع رصيد برايتون للنقطة 43 في المركز الثامن.

بينما توقف رصيد ليفربول عند النقطة 49 في المركز الخامس.

