سلوت: إيكتيكي يمكنه اللعب غدا إذا أراد.. وليس من وظيفتي البحث عن أعذار

السبت، 21 مارس 2026 - 18:03

كتب : FilGoal

كشف أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول موقف إصابة هوجو إيكتيكي وسبب الخسارة أمام برايتون في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وخسر ليفربول بنتيجة 2-1 خارج أرضه أمام برايتون في لقاء شهد غياب محمد صلاح وأليسون بيكر بسبب الإصابة بالإضافة لتعرض إيكتيكي للإصابة مبكرا.

وقال سلوت خلال المؤتمر الصحفي: "إيكتيكي يمكنه اللعب غدا إذا أراد، تعرض لإصابة في ساقه. كان اصطداما أدى إلى خروجه من الملعب. لم يكن ذلك مفيدا".

وأضاف "بدأت المشاكل قبل هذه المباراة. عندما قدمنا ​​أداءً جيدا للغاية، وكنا نظن أننا قادرون على الحفاظ على هذا المستوى في المباراة التالية، أو حتى تقديم أداء أفضل، تعرض صلاح وأليسون للإصابة، وبعد دقيقتين فقط، أُصيب إيكتيكي".

وأردف "استحق برايتون الفوز إذا نظرنا إلى الشوط الثاني. كان الشوط الأول متكافئا".

وأكمل "دائما هناك ضغط في ليفربول، عليّ وعلى اللاعبين وهذا أمر طبيعي، تأهلنا لربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وفي الدوري الإنجليزي لدينا فرصة للتأهل الأوروبي".

وواصل ردا على خسارة 10 مباريات هذا الموسم قائلا: "هذا يدل على عدة أمور، منها الفرق الرائعة التي امتلكها ليفربول في الـ10 سنوات الماضية، بالإضافة إلى وجود مدرب رائع أيضا".

وتعرض ليفربول لأول مرة لـ 10 هزائم في الدوري الإنجليزي منذ موسم 2015-16.

وأتم "يلخص اليوم كل شيء فيما يتعلق بمشاكل الإصابات. غياب 3 من أفضل هدافي الفريق، بالإضافة إلى مشاكل مركز الظهير الأيمن. ليس من وظيفتي البحث عن أعذار، بل إيجاد حلول".

الفوز رفع رصيد برايتون للنقطة 43 في المركز الثامن. بينما توقف رصيد ليفربول عند النقطة 49 في المركز الخامس.

