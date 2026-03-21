تشكيل بيراميدز - ماييلي يقود الهجوم أمام الجيش الملكي.. وأوباما أساسي

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيل مباراة الجيش الملكي المغربي لمباراة الإياب في الدور ربع النهائي لـ دوري أبطال أفريقيا.

ويحل نادي الجيش الملكي ضيفا على بيراميدز بطل أفريقيا في السادسة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إطار إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1 بـ المغرب.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - حامد حمدان.

الوسط: مهند لاشين - محمود زلاكة - ناصر ماهر - أحمد عاطف "قطة" - يوسف أوباما.

الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - أسامة جلال - أحمد توفيق - كريم حافظ - مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" - إيفرتون داسيلفا - مصطفى فتحي - عودة فاخوري - دودو الجباس.