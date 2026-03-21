هزيمة بثنائية وإصابة إيكيتيكي.. برايتون يعمق جراح ليفربول في غياب صلاح

عمق برايتون جراح ليفربول وكبده الهزيمة بثنائية ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وفاز برايتون على ليفربول 2-1 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 31 من المسابقة.

وسجل المهاجم الإنجليزي المخضرم داني ويلبيك هدفي برايتون.

ووصل صاحب الـ35 عاما إلى هدفه الـ12 خلال 30 مباراة بالموسم الحالي من الدوري الإنجليزي.

فيما أحرز ميلوس كيركيز هدف ليفربول الوحيد، ليسجل هدفه الثاني بقميص الريدز في الدوري الإنجليزي خلال 29 مباراة.

وغاب النجم الدولي المصري محمد صلاح عن صفوف ليفربول أمام برايتون بسبب الإصابة.

ليفربول تلقى الهزيمة العاشرة خلال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي خلال 31 مباراة.

الفوز رفع رصيد برايتون للنقطة 43 في المركز الثامن.

بينما توقف رصيد ليفربول عند النقطة 49 في المركز الخامس.

وصف المباراة

تأخرت ضربة البداية 15 دقيقة، بسبب الإزدحام المروري، قبل أن يتعرض هوجو إيكيتيكي لإصابة مبكرة أجبرته على الخروج خلال الدقيقة الثامنة ودخول كورتيس جونز بدلا منه.

ومهد دييجو جوميز لاعب برايتون الكرة إلى داني ويلبيك الذي سجل برأسه هدف التقدم في الدقيقة 14.

وكاد أليكسيس ماك أليستر أن يدرك التعادل لكن الحارس بارت فيربروجن تصدى لمحاولته.

وجاء التعادل في الدقيقة 30 بعد خطأ فادح من لويس دانك، استغله ميلوس كيركيز ليسجل بطريقة رائعة فوق الحارس.

وعاد ويلبيك ليهز الشباك مجددا مستفيدا من عرضية يانكوبا مينتيه في الدقيقة 56.

وتألق جيورجي مامارداشفيلي حارس ليفربول ونجح في إنقاذ أكثر من فرصة رغم الهزيمة.

وفشل ليفربول في إدراك التعادل، ليبقى مهددا بالابتعاد عن المربع الذهبي.

